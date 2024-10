La insólita historia del Picasso hallado entre la basura que puede cambiar el destino de una familia Lunes, 7 de octubre de 2024

La aparición de una obra aparentemente firmada por el artista, genera expectativas de una venta por más de 10 millones de euros. Por ahora, la Administración de su legado no autenticó el cuadro

Una familia italiana espera demostrar de manera definitiva que un cuadro descartado de una villa en la isla de Capri hace más de 60 años es un Picasso auténtico, y ha estado reuniendo datos científicos para persuadir a la administración de la herencia del artista en París para que tome una decisión definitiva.



El lienzo enrollado de una figura femenina fue descubierto en un montón de basura por un comerciante de chatarra a principios de la década de 1960, y colgó de manera inocua en la sala de estar de la familia y luego en un restaurante en Pompeya, cerca de Nápoles, durante años hasta que su hijo decidió investigar. “Mi madre decía que era feo”, cuenta Andrea Lo Russo, el hijo del comerciante de chatarra. “Aquí, estamos acostumbrados a paisajes que retratan el mar”.



Lo Russo dijo que su primera sospecha de que el cuadro podría ser una obra importante surgió cuando vio un Picasso en un libro de texto de la escuela secundaria, pero ni su profesor ni su padre se dejaron convencer. Su curiosidad persistió y, cuando cumplió 20 años, él y su hermano viajaron a París y llevaron el cuadro al Museo Picasso. “Miraron y dijeron: ‘No es posible’”, recuerda Lo Russo. Dice que rechazó su invitación a dejar el cuadro para un examen más exhaustivo, no queriendo desprenderse de él.



A lo largo de los años, Lo Russo dice que sus intentos por verificar el cuadro lo expusieron a estafadores que intentaron engañarlo para sacarle dinero, e incluso lo llevaron a ser investigado por sospecha de tráfico de arte falsificado, lo cual fue desestimado después de que presentara documentos que mostraban sus intentos por verificar el origen del cuadro. Después de décadas de intentar determinar la procedencia del cuadro, Lo Russo cree que una reciente serie de pruebas realizadas por la Fundación Arcadia, con sede en Suiza, finalmente ofrece pruebas de que es una obra de Picasso.



Estas pruebas incluyen análisis de laboratorio que muestran que las pinturas utilizadas son consistentes con la paleta de colores de Picasso durante el período en cuestión, revela Luca Marcante, un químico capacitado que fundó la Fundación Arcadia en el año 2000 para investigar la procedencia de las obras de arte. Más recientemente, un experto en caligrafía autenticó la firma en la esquina superior izquierda como la de Picasso, informa Marcante.



La única entidad que puede autenticar el cuadro es la Administración Picasso en París, la cual no ha respondido a una serie de consultas a lo largo de los años. Marcante dijo que está preparándose para compartir con ellos los hallazgos más recientes. “Debes entender que reciben docenas de consultas cada día de personas particulares que creen haber encontrado un Picasso”, señaló Marcante.