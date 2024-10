Ricardo Darín: “Trabajo desde los diez años, yo no vivo de la teta del Estado” Lunes, 7 de octubre de 2024

El actor, que está de gira por España con la obra “Escenas de la vida conyugal”, conversó acerca de la cultura, se refirió al odio que se refleja en las redes sociales cuando opina sobre la política del país.

—Recibiste críticas en tus redes sociales cuando te expresás al respecto?



—Me han dicho, por ejemplo: “pero qué falta de sensibilidad con lo que yo te quiero y te aprecio. ¿Cómo podés?, sigo las cosas que vos decís... y yo me pregunto: ¿En cuál no me seguís? ¿De qué estás hablando? ¿Crees que yo estoy diciendo que no, a lo que se necesita urgentemente? También hablo de los presupuestos para la Biblioteca Pública Nacional, estoy hablando de las escuelas de art , las escuelas de cine, de teatro. Pero la gente no está dispuesta a leer eso. Cuando se genera toda una movida en donde se busca poner en la cabeza de alguien la culpabilidad o la responsabilidad, automáticamente viene la ola contraria que está aferrada a una idea casi religiosa. Y es muy difícil contrarrestar eso. Es muy difícil porque el que no quiere entender, no entiende y directamente te considera un enemigo. Y eso está potenciado desde algunos lugares de poder.



—Yo creo que está motorizado por algunos sectores de poder y por la gente que en forma ciega acepta esos discursos de odio. Son de enfrentamiento, de buscar culpables donde no los hay. Porque nadie habla de los sindicatos, nadie habla de los sindicalistas que son multimillonarios . Es una cosa rarísima. Yo no termino de entender, la verdad, y cada vez estoy más perdido. Más perdido no, más confundido. Y encima, sentarse frente a una computadora y odiar a todo lo que se te ocurre. Fui el primer tipo que pidió que, por favor, me expliquen cómo es el incremento patrimonial de los funcionarios públicos



—¿Por qué se interpretó con alguna confusión tus dichos sobre tu mirada sobre Hollywood ?



—Esas cosas también son dolorosas. Son dolorosas porque fue una metáfora. Me refería a las cosas simples de la vida. No es verdad que no soy ambicioso, tengo ambiciones ocultas. Lo que yo digo es, en un mundo en el que vivimos, si vos querés mucho más de lo que tenés, estás meando fuera del tarro. Yo no quiero más de lo que tengo. Tengo mucho más de lo que necesito. Y no me canso de decir que soy un tipo afortunado y ahora encima me dicen que yo vivo de la teta del Estado. Trabajo desde los 10 años, en cine, en teatro, en televisión, me voy de gira, dejo mi casa, mis sueños, mi familia, mi hermana, mis amores, dejo todo eso para ir a trabajar a otro lugar. ¿De qué teta del Estado estoy viviendo? Entonces la gente se termina confundiendo porque escucha y se aferra a una una sentencia y son mensajes de odio. Yo no creo que sirva fomentar el odio y la separación.



—¿Qué vislumbrás en el camino?



—No sé... Yo creo que en algún momento tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Yo no sé, estoy harto de discutir, y decir que no soy enemigo de nadie. No quiero que le vaya mal a nadie. Hay una función que tiene que ver con el trabajo. Y a la hora de trabajar estamos todos subidos a la misma historia y queremos que las cosas salgan bien. Somos conscientes de la cantidad de gente que depende del trabajo y del trabajo en equipo. Yo vengo de hacer El Eternauta que, dicho sea de paso, es una financiación de Netflix, el Estado no interviene para nada, como la mayor parte de las películas y cosas que hice en los últimos años. Y cuando vos ves la cantidad de gente que está involucrada ahí, la cantidad de familias que depende de eso... por ejemplo, en una escena filmando en una ruta, había momentos en que estaban trabajando más de 500 personas.



Entre Madrid y Barcelona

El regreso de Ricardo Darín a España con la obra Escenas de la vida conyugal no solo destaca su versatilidad como actor, sino también su habilidad para conectarse y adaptarse a diferentes públicos. Su interpretación ha sido elogiada por críticos y espectadores, quienes destacan su capacidad para transmitir las emociones y conflictos propios de la vida matrimonial. La dirección de Norma Aleandro aporta una visión única a la obra, enriqueciendo el texto original. Junto a Andrea Pietra, Darín ofrece una actuación que invita al público a reflexionar sobre las dinámicas de pareja y los desafíos que enfrentan a lo largo del tiempo.