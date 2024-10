¿El colágeno ayuda a combatir las arrugas y el envejecimiento?

Lunes, 7 de octubre de 2024

Es una proteína clave para mantener la firmeza y elasticidad de la piel. Cuáles son sus beneficios cuando se consume en complementos orales o tópicos



El colágeno ha sido ampliamente publicitado por sus propiedades antienvejecimiento. Al menos el 30% del cuerpo — piel huesos, tendones, órganos— está compuesto de colágeno. El colágeno es una proteína del tejido de soporte de la piel que ayuda a darle firmeza y elasticidad.



A medida que pierde colágeno con el tiempo, esto puede provocar flacidez y adelgazamiento de la piel, así como el desarrollo de arrugas, lo que hace que se vea más envejecido. Gran parte de la industria antienvejecimiento se centra en el mantenimiento o, con suerte, en la regeneración del colágeno.



Al considerar productos tópicos de colágeno como sueros e hidratantes, tenga en cuenta que el colágeno es una proteína grande con una estructura compleja que no puede ser absorbida directamente por la piel. Los productos de venta libre pueden etiquetarse con términos sofisticados, como “péptidos de colágeno altamente hidrolizados”, que afirman que la estructura química del colágeno es más absorbible en la mucosa intestinal o en la superficie de la piel, lo que lo hace aparentemente más activo.



Los productos tópicos que no se consideran medicamentos, no están registrados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, su sigla en inglés) al igual que los medicamentos que necesitan prescripción médica. Del mismo modo, los complementos orales no están regulados por la FDA de la misma manera que los alimentos y medicamentos orales. Con numerosos productos disponibles en el mercado, es difícil decir cómo han sido probados, sus composiciones y si estos ingredientes son útiles, neutros o potencialmente dañinos.



En la dermatología y cirugía plástica, al igual que en las cirugías de cara, oídos, nariz y garganta, el colágeno y los rellenos dérmicos se administran mediante otros métodos de tratamiento en el consultorio, como mediante inyecciones.