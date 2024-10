Tras el fraude electoral de Nicolás Maduro, uno de cada cuatro venezolanos tiene la intención de irse del país

Lunes, 7 de octubre de 2024

Ricardo Ríos, presidente de la firma Poder & Estrategia, encargada de la encuesta, adelantó los hallazgos del estudio que se publicará la semana que viene.



En el país hay actualmente 1.905 presos políticos, de los cuales —según el más reciente informe de la ONG Foro Penal, experta en la materia— 1.767 están tras las rejas desde el 29 de julio, día posterior a las elecciones. De ellos, 67 son adolescentes.



La oposición venezolana y la comunidad internacional siguen exigiendo transparencia y que cese la violencia del régimen chavista pero nada de ello ocurre. Es por eso que la cuestión de la migración vuelve a estar en el centro de la escena.



Sabiendo que Maduro seguirá en el poder, miles de venezolanos que aún viven en el país —hay que recordar que, según la ONU, más de 7 millones ya lo abandonaron en los últimos años— empezaron a pensar en irse pronto. Asfixiados por la crisis económica y sin poder alzar la voz creen que la opción de abandonar la patria es válida.



Una encuesta nacional realizada por la firma Poder & Estrategia, que será publicada la semana que viene, arrojó que el 26% de los venezolanos tiene intenciones de irse del país, esto es uno de cada cuatro o un cuarto de la población. De ellos, el 6% tiene planes específicos para irse; mientras que el 20% desea emigrar pero no tiene un plan concreto. En tanto, el 14% mencionó que no tiene más opción que quedarse en Venezuela; el 21% indicó que no tiene ganas de irse y el 38% expresó que definitivamente se quedará en el país.



Ricardo Ríos, presidente de la consultora, adelantó los principales hallazgos del estudio. “Hay varias cosas que son interesantes. Nosotros hacemos esta encuesta bimestralmente sobre temas varios, incluyendo la migración. Ha aumentado un poco, no se disparó, pero creció con respecto a la última medición. Pero, al margen del número, hay algunos aspectos que son muy resaltantes”, comenzó.



“Ya el hecho de que un cuarto de la población se haya ido y otro cuarto se quiera ir es algo extremadamente preocupante. Pero además se agrava cuando te das cuenta que, al hacer la segmentación por edad, ese 25% llega al 50%. Es decir, de todos los venezolanos que están en Venezuela, que tienen entre 18 y 30 años, la mitad de ese grupo, se quiere ir. Tiene intenciones de irse. Entonces, esto va agravando el problema porque nos deja un país de viejos, con todas las implicancias que eso tiene en población económicamente activa y temas sociales”, subrayó.