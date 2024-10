Prisión preventiva para hombre que mató a joven tras celebración religiosa en zona rural de Saladas

Sábado, 5 de octubre de 2024

Un hombre de 38 años está acusado de apuñalar a un muchacho de 22, frente a una capilla donde participaban de la celebración a Santa Teresita del Niño Jesús.

Ante el rumor de su posible liberación, familiares de la víctima protestaron en la puerta de la comisaría.La manifestación ocurrió el jueves a la tarde, cuando una versión indicaba la posibilidad de que el señalado autor del crimen recuperaría la libertad y quedaría, posiblemente, bajo un régimen de arresto domiciliario.



Ante la presión, la suma de evidencia, testimonios y un eventual riesgo de fuga, el Juzgado de Garantías determinó que Mateo Ramón S., de 38 años, permanezca encerrado en la Unidad Penal 12.



En tanto, el domicilio de ese hombre fue allanado en las últimas horas por personal de Investigaciones dependientes de la Comisaría Seccional Primera y fueron secuestradas prendas de vestir que tendrían manchas de sangre.



Durante el procedimiento también encontraron un cuchillo que, se presume, fue el arma blanca utilizada para herir de una puñalada mortal a Rodrigo Meza, de 22 años, en la madrugada del miércoles en el paraje Anguá, a unos 8 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Saladas.



Las ropas serán enviadas a un laboratorio para realizar los estudios pertinentes y corroborar, por un lado, si las manchas son de sangre y, por el otro, si corresponden a la víctima del homicidio.



Tal como época lo reflejó ayer, el jueves a la tarde decenas de personas se manifestaron frente a la Comisaría Primera y Sección Alcaidía para pedir que no liberen a Mateo S.



Con pancartas, quema de gomas y cánticos hicieron sentir su dolor, bronca e indignación ante el rumor de una medida flexible para con el sospechoso.



Meza resultó lesionado en el lado izquierdo del pecho pasada la 1 del 2 de octubre frente al predio religioso situado a la vera de un camino vecinal.



En el lugar había un grupo de hombres consumiendo bebidas alcohólicas después de estar presentes en el evento en honor a Santa Teresita, desarrollado el martes.



Por motivos que no trascendieron entre la víctima y el victimario habría sucedió un entredicho que dio pie a una pelea a golpes.



En medio de la contienda el joven sufrió la herida punzo cortante, caminó algunos pasos y cayó al suelo manando abundante cantidad de sangre.



Testigos del hecho alertaron a la Policía mientras Rodrigo era trasladado en un vehículo particular al Hospital María Auxiliadora.



El muchacho ingresó al establecimiento sanitario en un estado de salud crítico y al poco tiempo perdió la vida.



Los detectives demoraron al acusado del homicidio, quien ahora, con la suma de evidencia y testimonios que lo comprometen, permanecerá con prisión preventiva.