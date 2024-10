Cohetes lanzados por Hezbollah impactaron en edificios residenciales del norte de Israel

Sábado, 5 de octubre de 2024

El servicio de emergencia atendió a tres personas que resultaron con heridas leves y otras 10 por ansiedad aguda en Deir al-Asad y Karmiel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque contra una mezquita en Bint Jbeil, en el sur del Líbano, asegurando que se trataba de un centro de mando utilizado por Hezbollah para planear ataques contra el territorio israelí.



“El centro de mando era utilizado por los terroristas de Hezbollah para planear y ejecutar atentados contra las tropas del Ejército y el Estado de Israel”, afirmaron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.



Las FDI indicaron que, antes del ataque, envió notificaciones a los residentes locales y mantuvo contactos con líderes de las aldeas cercanas para advertirles sobre las actividades terroristas de Hezbollah en la zona.



“Israel está haciendo grandes esfuerzos para evitar dañar a civiles y sus infraestructuras, en contraste con la cínica estrategia de Hezbollah de utilizar mezquitas y hospitales para sus operaciones terroristas”, subrayó un portavoz militar.



Israel reafirmó su compromiso de no atacar infraestructuras civiles, destacando que sus operaciones se enfocan en desmantelar las capacidades del grupo terrorista y evitar que la organización siga utilizando a la población como escudo humano.



“La utilización de hospitales y mezquitas como centros de operaciones no es nueva para Hezbollah. Nuestro deber es proteger a nuestros ciudadanos y garantizar la seguridad en la región”, puntualizó el portavoz israelí.



Los acontecimientos:



El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a detener el envío de armas a Israel, que ha sido criticado por la forma en que ha llevado a cabo su operación de represalia en Gaza.



“Creo que hoy la prioridad es que volvamos a una solución política, que dejemos de enviar armas para combatir en Gaza”, dijo Macron a la emisora France Inter, añadiendo que Francia no estaba enviando armas a Israel.