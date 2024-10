La hija de un intendente correntino se presentó con su novia en el programa de Alejandro Fantino

Martes, 1 de octubre de 2024

Durante su presentación, Yuliana contó que es hija de Secundino Portela, intendente de Itá Ibaté, Corrientes, y también tiene una cargo en la municipalidad, ya que se desempeña como Directora de deporte y recreación.





Por su parte, Malena también trabaja para la intendencia y bromeó sobre cómo es trabajar con el papá de su novia. "La verdad que lo prefiero como suegro, porque como jefe es bastante exigente", dijo entre risas.



"Ella tiene algo que no sé cómo explicar. Es una persona encantadora. Su actitud ante la vida. Muy divertida, decidida, compañera, va de frente con todo", dijo Male sobre su pareja.



Y agregó: "En los pueblos a veces es difícil de aceptar la condición sexual de la gente. Pero la verdad que lo tomaron superbién. En mi caso a mi mamá y a mi hermana se lo conté yo. Lo tomaron superbién. La adoran a Yulie. Pero en el caso de mi papá se lo conté en enero y no lo tomó bien. Desde ahí que no me habla"



En tanto, Yulie también se refirió a cómo se tomó su familia la noticia: "Mi mamá, por suerte, lo tomó muy bien. Y bueno, mi padre ya lo dio por hecho".



"Este es un reality real, son diez parejas reales", destacó Alejandro Fantino sobre su nuevo programa en diálogo con TN Show.



"Ni bien entrás, te dan 50 millones de pesos entonces lo tenés que ir administrado", explicó y contó que esa plata se va gastando para "tener mejor vida en la zona común". Además, habrá juegos que permiten ganar dinero extra. La pareja ganadora de Por amor o por dinero se llevará al final de la competencia el monto restante que le haya quedado.



Los participantes deberán organizarse para hacer sus compras. "La negociación siempre tiene que ser por amor, para que si ganás el premio te lo lleves entero", indicó Fantino. Y destacó otra particularidad del ciclo: "Hay una zona común donde viven siete parejas. Pero al lado detrás de un vidrio te aparece un lujo asiático, un hotel siete estrellas de Dubai: jacuzzi, chocolates, frutas, todo de primer nivel".



Al preguntarle qué haría él con los 50 millones de pesos, el conductor respondió al instante: "Yo me los quemaría en viajes". Y comentó: "Viajé muchos años con Boca. Ahora tengo ganas de irme a Japón de nuevo, me encantaría. Pero tengo el bebé que es muy pequeño, tiene cinco meses".