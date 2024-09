Un adolescente detenido por protestar tras el fraude electoral en Venezuela

Viernes, 27 de septiembre de 2024



A Miguel Urbina, de 16 años, lo mantienen tras las rejas desde el pasado 2 de agosto, junto a otros siete menores de edad.



“Apóyennos por favor, esto no es justo. Oren por los ocho menores de edad que estamos detenidos en ciudad Caracas. No somos terroristas, somos inocentes. Algún día me iré de este lugar tan feo, de este infierno que nadie pertenece estar, esto no es vida”, escribe Miguel Urbina, un adolescente de 16 años, a quien el Ministerio Público y un tribunal de terrorismo, mantienen tras las rejas, desde el 2 de agosto de 2024, junto a otros siete jovencitos, detenidos por las protestas surgidas cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones, sin presentar las actas que lo demuestren.



La misiva de Urbina, quien está detenido en el centro de reclusión Entidad de Atención Ciudad Caracas en El Cementerio, se conoció cuando familiares de los adolescentes detenidos, quienes conformaron el comité Madres en Defensa de la Verdad, se concentraron ante el Ministerio Público y entregaron una nueva comunicación a la Fiscalía de Derechos Fundamentales, donde exigen la libertad de 15 adolescentes y 5 adultos. En el país habría 68 menores de edad, entre 14 y 17 años, detenidos.



El adolescente, en su carta, se pregunta: “¿Cómo es posible estar pagando algo que yo ni mis compañeros hicimos? ¿Para esto está la justicia? Nos dijeron 10 días y ya han pasado dos meses. Estamos privados de libertad, encerrados, como si fuéramos unos delincuentes, un peligro para la sociedad. Somos inocentes”.