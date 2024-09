Salud de Benito Fernández: “Me llevó a una situación límite donde no pude más” Viernes, 27 de septiembre de 2024

El diseñador que irrumpió en la pista del Cantando 2024 reveló detalles de lo vivido el último tiempo Con la voz temblorosa, pero firme, Benito Fernández se plantó en la pista del Cantando 2024 y su confesión fue un estallido de sinceridad, un grito que resonó más allá del escenario. Conmovió no solo por su tono, sino por lo que cargaba: un desgarrador relato de pérdidas personales, luchas internas y la presión de ser fuerte frente a una vida que lo había puesto a prueba una y otra vez.



Tras interpretar el tema A quién le importa acompañado por su partenaire, Evelyn Basile, llegó el momento de que Marcelo Polino, integrante del jurado, les brinde su devolución. Sin embargo, antes de ello, se refirió a las luchas del diseñador, al expresar: “Benito no tiene que revalidar ningún título, es uno de los grandes diseñadores, viste a la reina Máxima, sale en las portadas de las revistas más famosas del mundo, no necesita hacerse más famoso como muchos que vienen acá, valoro que te arriesgues y que hayas pasado por un problema de salud mental y lo pudiste exponer y podés ayudar un montón a la gente”.



“Este señor que ustedes ven parado ahí, hace un mes estaba internado en una clínica psiquiátrica y hoy está acá de pie cantando, y eso para mí es todo”, continuó el jurado para dar el marco a lo que realmente se estaba viviendo más allá del show, porque “eso tiene un valor que excede la nota, la puesta, el vestuario, me parece que es un mensaje para vos que estás en tu casa, deprimido o deprimida, tirado en una cama, levantate y salí, tomá un mate con la vecina, porque se puede. Benito viene de pasarlo horrible y se está ocupando de su salud y no hay que tener miedo de la salud mental”, cerró mientras emocionaba aún más al diseñador.