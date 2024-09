Ahora tiene la oportunidad de denunciarlo y terminar con esa vida de sufrimiento Viernes, 27 de septiembre de 2024 "Entré y vi a mi hijo llorando en un rincón rodeado de policías, el comisario Jorge Romero me dijo: Mire cómo está el chico ¿Me puede decir qué es lo que está pasando? El chico me contó lo que están viviendo en su casa necesito saber si es cierto.

Tras consultar esa difícil decisión con Cintia, su primogénita, Stella presentó la denuncia y se fue a vivir con sus hijos a la casa de una conocida. Recién pudo volver a su domicilio cuando Agüero fue detenido.



El juicio fue un proceso doloroso y lleno de amenazas por parte de la familia de Agüero, pero ella no se echó atrás. Su testimonio fue contundente, donde describió al menos 30 hechos de violencia transcurridos en las últimas dos décadas.



UNA HISTORIA DE TERROR EN LA VIDA REAL



A mediados de septiembre de 2019, hace cinco años, la Cámara del Crimen de Villa Dolores encontró culpable a Agüero de los delitos de tortura física y psicológica a su esposa. Se trata de un caso de violencia de género casi sin precedente debido a que la mujer también fue esclavizada y sometida a realizar actos serviles. Según la condena, Agüero fue responsable también de “reducción a la servidumbre”. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en 2021 y el agresor continúa detenido.



A pesar de que Agüero le mandó una carta a Stella desde la cárcel pidiéndole perdón, ella decidió dar vuelta la página y empezar a vivir de nuevo. “Mis hijos también volvieron a respirar y están bien”, comentó. “Cintia está por recibirse de abogada y vive en Córdoba Capital. En cambio, Joaquín sigue en Villa Dolores conmigo y planta menta en el campo”, señaló.



A punto de cumplir 50 años, Stella pudo lograr la tranquilidad y la estabilidad que tanto anhelaba. Volvió a trabajar en casas de familia por hora y disfruta de su nieto de cinco años, que Agüero nunca conoció. “El pequeño fue quien nos trajo la bendición. Fue el responsable del cambio de nuestras vidas. Nos hizo renacer”, aseguró. “Porque si hubiera sido por Agüero ni siquiera le hubiese permitido a mi hija seguir adelante con ese embarazo”, concluyó convencida de que el nacimiento de su nieto fue la señal que necesitaba para cambiar su destino.