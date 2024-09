CORRIENTES CAPITAL

Corrientes: a punta de pistola se llevaron casi $3 millones de estación de servicio Jueves, 26 de septiembre de 2024



Tras los allanamientos realizados ayer, la Policía logró la detención de tres sospechosos, todos con antecedentes y con vinculación directa con el atraco. Hasta ahora, el dinero no fue recuperado. No se descarta que haya más implicados.

Un grupo de delincuentes fuertemente armados, robó el lunes a la madrugada cerca de tres millones de pesos en efectivo de las oficinas de una estación de servicio, ubicada en la zona sur de la localidad de La Cruz. La Justicia inició de oficio la investigación, ya que los dueños del comercio no habrían querido realizar la denuncia.



Según los primeros datos recabados, se trataría de un atraco que contó con mucha inteligencia previa al golpe y en la que en principio habrían actuado dos sujetos con vehículos de apoyo en las inmediaciones, pero que además portaban armas de fuego de grueso calibre.



Durante el golpe, tomaron por sorpresa al playero de turno, un hombre de apellido Pintos, a quien habrían golpeado y maniatado para poder perpetrar el hecho sin obstáculos.



Sin dudas este, fue el testigo clave del hecho y el que aportó la mayor cantidad de datos posibles de cómo procedieron los maleantes, antes de quedar inmovilizado.



El robo ocurrió en la estación de Servicio "Don Nono Combustible", ubicada sobre la Ruta Nacional N°14, hacia el sur de la localidad, en la zona ubicada en el "Paraje Bacaraí".



Los delincuentes actuaron con mucho conocimiento del lugar y sabían claramente el horario en el que el playero estaría solo. La estación de servicio no tiene seguridad privada como custodia, por lo que nada les impidió tomarse su tiempo para el robo y luego huir del lugar, sin que nadie se les atraviese en el camino.



Luego de conocerse el hecho, la Comisaría local actuó de oficio y de la misma manera lo está haciendo la Justicia, ya que los propietarios del comercio no quisieron formalizar una denuncia por el violento robo. Se estima que la suma aproximada llevada por los malvivientes ascendería a unos tres millones en efectivo, que estaban dentro de una de las oficinas del local.



Varios allanamientos



Tras 48 horas de haber ocurrido el hecho, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Paso de los Libres, juntamente con una importante cantidad de efectivos dependientes de la Unidad Regional IV de la ciudad fronteriza, junto a la División PAR y GTO, de forma conjunta con personal policial de la Comisaría local en La Cruz, realizaron ayer una amplia redada en la localidad, con allanamientos en varias propiedades y que permitió, en principio, la detención de al menos tres sospechosos con antecedentes y que tendrían algún tipo de relación directa con el hecho.



Al parecer, las imágenes de cámaras de vigilancia de la estación de servicio y de las inmediaciones tuvieron un papel clave en las pesquisas que permitieron conocer las identidades de los involucrados; así como la vestimenta que llevaban colocada en el atraco y los vehículos en los que se movilizaron.



En la primera redada, realizada en un domicilio ubicado por intersección de avenida Santos Vega y Chacabuco, incautaron una motocicleta Honda XR de 150cc.; así como un arma de fuego calibre 9mm.; una caja de municiones del mismo calibre y un teléfono celular y se procedió a la detención de uno de los sospechosos.



El segundo allanamiento se concretó a metros de allí en otra finca en donde secuestraron una motocicleta marca Bajaj Rouser de 200cc.; un teléfono celular marca IPhone y demoraron a un joven de 23 años, cuya identidad no trascendió.



Finalmente, el tercer allanamiento llevó a la comitiva policial casi de forma simultánea a un domicilio ubicado por Ruta Provincial N°14, donde detuvieron a un hombre mayor de edad, alias "Tim", y secuestraron un teléfono celular, un revólver calibre 22 y municiones para este. Al parecer de ninguno de los allanamientos no se logró recuperar el dinero robado.



Tanto los detenidos, como los elementos decomisados, fueron trasladados inicialmente a la Comisaría de La Cruz; mientras que la investigación continúa al frente del fiscal Facundo Sotelo de la UFI de Paso de los Libres.