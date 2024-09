Por qué de repente todo se está descontrolando para Israel

Jueves, 26 de septiembre de 2024



El anillo de fuego creado por Hamas, Hezbollah y otras milicias proiraníes en torno al territorio israelí planteó un interrogante inicial: ¿qué haría usted?



Es una pregunta poderosa y pertinente, que los críticos de Israel a menudo eluden. Pero no son los únicos que la eluden. Este gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, quiere que usted, yo, cada israelí y todos los amigos de Israel (e incluso enemigos) creamos que siempre hubo una sola respuesta correcta a esa pregunta: invadir Gaza, perseguir a todos los dirigentes y combatientes de Hamás, matar hasta el último de ellos y no dejarse disuadir por las bajas civiles, y luego golpear a Hezbollah en el Líbano, y hacer ambas cosas sin perder tiempo en planificar una estrategia de salida para ninguna de ellas.







Desde el primer día he sostenido que se trataba de una trampa, una trampa en la que, lamento decirlo, la administración Biden no fue lo suficientemente firme para impedir que Israel cayera en ella ni lo suficientemente firme para insistir en un camino mejor, un camino que no se tomó.







No es momento de andarse con rodeos. El Estado judío de Israel está hoy en grave, grave peligro. Y el peligro proviene tanto de Irán como de la actual coalición gobernante israelí.Verá, nunca me he hecho ilusiones sobre las razones macroeconómicas por las que se produjo esta guerra. Es el desarrollo de una gran estrategia iraní para destruir lentamente el Estado judío, debilitar a los aliados árabes de Estados Unidos y socavar la influencia estadounidense en la región (al tiempo que se disuade a Israel de atacar las instalaciones nucleares de Irán) utilizando a los representantes iraníes para desangrar a Israel hasta la muerte. Esa es la historia macroeconómica.







El detonante y el objetivo inmediatos de la guerra fueron los intereses de Hamás e Irán de sabotear la iniciativa diplomática del equipo de Biden de forjar un círculo de paz entre Israel, la Autoridad Palestina y Arabia Saudita. La contraestrategia iraní-Hamás fue la de crear un anillo de fuego alrededor de Israel, utilizando a Hamás, Hezbollah, los hutíes, las milicias chiítas proiraníes en Irak y militantes de Cisjordania armados por Irán con armas contrabandeadas a través de Jordania. La estrategia iraní es exquisita desde el punto de vista de Teherán: destruir Israel sacrificando tantos palestinos y libaneses como sea necesario, pero nunca arriesgar una sola vida iraní. Los iraníes están dispuestos a dejar morir hasta el último libanés, el último palestino, el último sirio y el último yemení para eliminar a Israel (y distraer al mundo de los abusos del régimen iraní contra su propio pueblo y del control imperialista sobre Líbano, Yemen, Irak y Siria).







El problema para los israelíes y el pueblo judío es que, si bien el gobierno de Netanyahu tenía razón en su diagnóstico de que se trataba de una guerra de aniquilación, se negó a llevarla a cabo de la única manera que podía tener esperanzas de éxito, porque esa estrategia iba en contra de los intereses políticos del primer ministro y los intereses ideológicos mesiánicos de su coalición.







Israel enfrenta una amenaza existencial desde el exterior, y su primer ministro y sus aliados han estado priorizando sus propios intereses políticos e ideológicos por encima de eso. Incluso han resucitado recientemente su intento de golpe judicial para aplastar a la Corte Suprema israelí, en medio de una guerra de supervivencia nacional mientras los rehenes se pudren en Gaza. Es uno de los episodios más vergonzosos de la historia judía, y vergüenza para el lobby pro israelí del AIPAC en Washington por no haber hablado en contra.







Para contrarrestar esta red de amenazas iraníes, Israel necesitaba cuatro cosas: mucho tiempo, porque este anillo de fuego no se podía extinguir de la noche a la mañana; muchos recursos, en particular de los Estados Unidos y otros aliados occidentales; Muchos aliados árabes y europeos, porque Israel no puede librar una guerra de desgaste solo; y, quizás lo más crucial de todo, mucha legitimidad.El presidente Biden y su equipo ofrecieron a Israel una hoja de ruta para esa contraestrategia, pero, lamentablemente, nunca tuvieron la firmeza para imponérsela a Netanyahu con una combinación de influencia, diplomacia y ultimátums. Esa hoja de ruta habría implicado persuadir a los aliados árabes de Estados Unidos para que reformaran radicalmente la Autoridad Palestina en Cisjordania con un liderazgo nuevo y creíble y luego lograr que Israel aceptara abrir negociaciones con ese liderazgo de la Autoridad Palestina sobre una vía a largo plazo hacia una solución de dos Estados.







Eso habría hecho lo siguiente: 1) Abrir el camino para aislar y presionar a Hamas para que acepte un alto el fuego en el que Israel salga de Gaza a cambio de todos los rehenes, poniendo fin a la guerra allí y eliminando la excusa de Hezbolá para atacar a Israel desde el norte. 2) Abrir el camino para que Arabia Saudita normalice las relaciones con Israel, un golpe devastador para Hamas e Irán. 3) Abrir el camino para que los Emiratos Árabes Unidos se asocien con una Autoridad Palestina reformada para poner tropas en el terreno en Gaza y hacer lo que Hamas más odiaría: reemplazarla como autoridad gobernante allí, respaldada por cientos de millones de dólares para reconstruir Gaza, lo que probablemente la convertiría en la fuerza palestina más popular en Gaza de la noche a la mañana.







Hasta ahora, sin embargo, Bibi ha rechazado a Biden (mientras se codea abiertamente con Donald Trump) porque el primer ministro habría tenido que romper con los locos de derecha que lo llevaron al poder y formar una coalición de gobierno diferente con partidos más moderados. Bibi ha priorizado su seguridad política personal por encima de la seguridad nacional de Israel. Y durante meses, ha estado manipulando al mundo y a su propio pueblo para disfrazarlo.







Netanyahu pensó que podía simplemente decirle al mundo que Israel estaba defendiendo la frontera de la libertad contra Hamás, Hezbollah, los hutíes e Irán y todos se alinearían detrás de Israel. ¿Qué haría usted? Pero el único lugar del mundo donde eso le merece una ovación de pie es en el Congreso de Estados Unidos.