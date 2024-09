Israel lanzó una operación contra más de 300 objetivos

Lunes, 23 de septiembre de 2024

Las Fuerzas de Defensa advirtieron antes de los bombardeos a quienes residen cerca de los depósitos de armamento de la organización respaldada por Irán para que evacúen las zonas que serían blancos del ataque



La Fuerza Aérea israelí atacó más de 300 objetivos de Hezbollah en El Líbano, poco después de haber advertido a los residentes de las zonas cercanas a los depósitos de armas del grupo terrorista de que se alejaran de esas edificaciones puesto que serían objetivos de guerra de las FDI.



“Desde el lunes por la mañana se han atacado más de 300 emplazamientos de Hezbollah”, declaró el ejército en un comunicado.



El ejército publicó una imagen del Jefe del Estado Mayor, Teniente General Herzi Halevi, aprobando la ola de ataques aéreos desde la sala de comando subterránea del ejército en el cuartel general de Tel Aviv.



Anteriormente, se habían llevado a cabo más de 150 ataques aéreos en tan sólo una hora, entre las 6:30 am (3:30 GMT) y las 7:30 am.



Israel había instado a los residentes del sur del Líbano a evacuar las viviendas y otros edificios en los que, según afirma, Hezbollah ha almacenado armas, afirmando que el ejército llevaría a cabo “amplios ataques” contra el grupo terrorista.



El ministerio libanés de Salud indicó que al menos 50 personas murieron en los intensos bombardeos israelíes.



“Los ataques israelíes en las localidades y pueblos del sur han causado, según un primer balance, 50 muertos y más de 300 heridos”, incluyendo niños, mujeres y socorristas, indicó el ministerio en un comunicado.



No hubo señales de un éxodo inmediato de las aldeas del sur del Líbano, y la advertencia dejaba abierta la posibilidad de que algunos residentes pudieran vivir en estructuras atacadas o cerca de ellas sin saber que corren peligro.



Los residentes de diferentes pueblos del sur de Líbano publicaron fotos en las redes sociales de ataques aéreos y grandes columnas de humo. La Agencia Nacional de Noticias también informó de ataques aéreos en diferentes zonas.