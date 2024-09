Luis Arce dijo que no renunciará ni habrá una guerra civil en Bolivia Lunes, 23 de septiembre de 2024

En un mensaje junto a su vicepresidente, David Choquehuanca, el jefe de Estado insistió en la necesidad de avanzar por la vía del diálogo para resolver la crisis

El presidente de Bolivia, Luis Arce, convocó este domingo al ex mandatario Evo Morales a dialogar y afirmó que no renunciará ni huirá ante la movilización ‘evista’ que el lunes llegará a La Paz para exigir que el ex gobernante sea habilitado como candidato para las elecciones de 2025.



En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo envió una convocatoria al Gobierno de Arce y al ex presidente Morales para que ambas partes se sienten a dialogar antes de que la movilización llegue a La Paz. El mandatario dijo que está dispuesto a conversar, mientras que Morales no ha respondido.



“Para que haya guerra civil se necesitan al menos dos frentes antagónicos, y ese es un gusto que no te daremos. Evo, pido que rectifiques tu condicionamiento y aceptes la convocatoria del defensor del pueblo”, sentenció el mandatario.



La movilización que lidera el ex presidente boliviano llegó este domingo por la tarde a la comunidad de Achica Arriba, a 35 kilómetros de La Paz, y el lunes pretende ingresar a la sede de Gobierno.



Paralelamente a su llegada, en la ciudad de El Alto, se registraron momentos de tensión entre los seguidores de Morales y quienes apoyan a Arce, que realizaban un cabildo para frenar la marcha del exmandatario.



“La persistencia de tus posiciones y tu negativa a dialogar nos hacen ver que solo te motiva una obsesión política electoral y una ambición personal de poder que se reviste de una inexistente preocupación por los problemas del pueblo”, dijo Arce, dirigiéndose a Morales.



La caminata de los seguidores del exmandatario comenzó el martes en la localidad de Caracollo, en la región andina de Oruro, para exigir su habilitación como candidato para las elecciones de 2025.