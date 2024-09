La ciencia crea lluvias a pedido en los lugares más desérticos y áridos del mundo

Jueves, 19 de septiembre de 2024

A través de distintos métodos de ciencia aplicada, se podría crear lluvia a demanda.



Científicos de los Emiratos Árabes Unidos se propusieron crear lluvia en un país completamente desértico. Para esto, propusieron desarrollar un sistema que pueda, a grandes rasgos, controlar el clima a través de siembras de nubes. ¿Cómo funciona?



Siembra de nubes: el método científico para crear lluvia

Se trata de una manipulación meteorológica mediante la cual no solo se pretende que caiga lluvia, sino que se pueda medir la intensidad, el momento y la duración. Al arrojar sustancias químicas que puedan generar condensación en el aire, es posible obtener una lluvia artificial. Lo que se logra de esta manera es alterar la microfísica de la nube.



En general, se utiliza el yoduro de plata o el dióxido de carbono congelado, comúnmente denominado hielo seco. Además, este método requiere que las nubes tengan agua que se encuentre en su forma líquida, pero por debajo de los 0 grados centígrados. Es decir, “agua congelada”.



Así es como la colocación de este tipo de sustancias cristalinas induce la congelación a través de la unión de los cristales de hielo. De esta manera, las gotas de líquido se agrandan hasta que la nube no puede retenerlas más y el resultado es la lluvia.



La dispersión de químicos se puede dar a través de aeronaves o desde el suelo, con maquinaria de generadores.



Cómo es el proceso de siembra de nubes en las ciudades

Emiratos Árabes Unidos comenzó este proceso a inicios de la década de los 90, ya que recibía tan solo unos 200 milímetros de precipitaciones por año. Otros países reciben un promedio de entre 1000 y 3000 milímetros de lluvia al año.



Entonces, para combatir el calor y el cambio climático, el gobierno de ese país decidió invertir en la fabricación de lluvias. Esto no solo ayudaría con la crisis climática y las temperaturas extremas, sino que impulsaría la actividad agrícola y remediaría la escasez de agua.



A través de una iniciativa impulsada por el Gobierno y en colaboración con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Colorado (Estados Unidos), la NASA y otras organizaciones de renombre, el Centro Nacional de Meteorología cuenta con una sede en Abu Dabi donde se desarrollan siembras de nubes.



Esta posee radares y más de 60 estaciones meteorológicas que controlan la actividad y las condiciones atmosféricas de la zona. Cada año, se producen más de 1000 horas de precipitaciones.



En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, envían aviones a ubicar las sustancias químicas y, luego del análisis realizado por los expertos, se especula dónde específicamente se pueden ubicar para lograr una precipitación eficiente.



Sin embargo, este país no es el único que lo ha implementado. De hecho, según la Organización Meteorológica Mundial, hay más de 50 países utilizando la siembra de nubes. Entre los principales, se encuentran México, Estados Unidos y China.