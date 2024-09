Tercer día de marcha y bloqueos en Bolivia

Jueves, 19 de septiembre de 2024

Tras una jornada sin incidentes, la marcha partió con rumbo a Patacamaya con el jefe del MAS a la cabeza. Ante pedidos de detención, un abogado constitucionalista apunta que la protesta está garantizada en el país



Este jueves inició el tercer tramo de la marcha convocada por Evo Morales en Bolivia para protestar contra el Gobierno de Luis Arce, exigir acciones contra la crisis económica y evitar su inhabilitación como candidato a las elecciones presidenciales de 2025. Los activistas partieron de la localidad de Lahuachaca y se dirigen a Patacamaya, donde pasarán la noche para continuar mañana. Se prevé que lleguen a la sede de Gobierno el lunes 23 de septiembre luego de recorrer cerca de 200 kilómetros



La caminata está encabezada por el expresidente Evo Morales que el miércoles había informado que se retiraba de la movilización para evitar que el Gobierno politice lo que considera una movilización espontánea “del pueblo”. El exmandatario manifestó al salir de la localidad de Panduro el miércoles: “El Gobierno dice ‘Evo, Evo, Evo’. La marcha no es del Evo, es del pueblo. Tanto sataniza, penaliza y criminaliza a Evo, he decidido retirarme de la marcha. La marcha es del pueblo, no es del Evo”, afirmó.



Sin embargo, horas más tarde sus voceros informaron que por decisión de los marchistas, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) continuará encabezando la protesta hasta llegar a La Paz. “Nuestro comandante Evo Morales, por la determinación del ‘Estado Mayor del Pueblo’ va a continuar en esta marcha hasta llegar a la sede de Gobierno”, informó Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín a Morales.