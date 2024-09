El grupo terrorista Hezbollah en el norte de Israel dejó al menos ocho heridos

Jueves, 19 de septiembre de 2024

El ataque partió desde el Líbano e impactó en el oeste de Galilea, en la comunidad de Beit Hillel. Algunos de las víctimas tuvieron que ser evacuadas de urgencia a centros de salud.



Alrededor de una decena de personas resultaron heridas este jueves en el norte de Israel por el impacto de varios proyectiles lanzados por el grupo chií Hezbollah desde Líbano, recogen los medios israelíes, sin que por el momento las autoridades hayan confirmado víctimas en los ataques.



Según el periódico The Times of Israel, que cita a responsables médicos, ocho personas fueron trasladadas esta mañana al hospital -dos en estado entre moderado y grave- después de un ataque con proyectiles antitanque en una zona montañosa pegada a la frontera con Líbano.



De acuerdo con el grupo libanés, el ataque tenía como objetivo una base del Ejército israelí.



Poco después, un dron cargado de explosivos impactó contra el oeste de Galilea, lo que causó dos heridos, uno de gravedad, según el medio israelí Haaretz.



Las fuerzas israelíes confirmaron que un dron lanzado desde Líbano cayó en una zona cercana a la comunidad de Beit Hillel y dijeron que los equipos de bomberos estaban tratando de extinguir un incendio que se desató tras el impacto de varios fragmentos, pero que no hubo víctimas.



Israel se encuentra en alerta después de la explosión de miles de dispositivos de comunicación de Hezbollah en los últimos días, que han causado más de una treintena de muertos y que el grupo atribuye a un ataque de Israel.



Está previsto que este jueves el secretario general de los chiíes, Hasán Nasrallah, pronuncie un discurso para responder a los presuntos ataques.



Israel lleva enzarzado en un intenso intercambio de fuego con el grupo libanés desde el 8 de octubre, cuando Hezbollah empezó a lanzar ataques en solidaridad con las milicias palestinas de la Franja de Gaza.



Anoche, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, avisó durante una visita a las tropas de la fuerza aérea que el país se dirige a una “nueva fase” de la guerra en Gaza, a medida que despliega más fuerzas y recursos en la frontera con Líbano.



En estos once meses de intercambio de fuego, más de 650 personas han muerto a ambos lados de la frontera, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Hezbollah, que ha confirmado unas 400 bajas, algunas también en Siria.



En Israel han muerto 50 personas en el norte, 24 militares y 26 civiles, incluidos doce menores en un ataque en los Altos del Golán sirios ocupados.