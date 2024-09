Nuevos chats revelan que Fabiola dejó Olivos cansada del mal trato de Fernández Jueves, 19 de septiembre de 2024 La conversación se registró en el momento que la ex Primera Dama decidió dejar el chalet presidencial para recluirse en la casa de huespedes.

La defensa de Fabiola Yañez presentó ante la Justicia nuevos chats que revelan que la ex Primera Dama dejó el chalet presidencial de la Quinta de Olivos porque estaba cansada de la violencia y los malos tratos de Alberto Fernández. Según contó en la entrevista a mediados de 2023 Yañez decidió mudarse a la casa de huéspedes porque no soportaba los ataques del ex Presidente.



En las capturas de WhatsApp que acompañan esta nota, se exhibe una conversación a las 2:19 de la madrugada donde el ex jefe de Estado insulta a su ex mujer y le pregunta dónde estaba. Yañez contesta que está esperando que le lleven a Francisco, el hijo de ambos. En ese momento ya se había trasladado a la casa de huéspedes. Infructuosamente, el ex mandatario intenta convencer a Fabiola para que regresara al dormitorio principal.



La secuencia coincide con el relato de Yañez, quien aseguró a la periodista Tatiana Schapiro que se iba de madrugada a la casa de huéspedes porque no “soportaba más” los ataques: “¿Cómo una persona con tanta impunidad te hace una cosa así? Entonces ni siquiera le contestaba. Agarraba, me ponía la bata, las pantuflas y me iba a la casa de huéspedes”.



Fabiola Yañez: Estoy acá, esperando a que traigan a Francisco



AF: Por que lo llevan allí? Nadie te echo de aquí



FY: Porque quiero dormir con el



AF: Podes dormir con él en su cuarto. No entiendo qué haces.



FY: No te pregunté lo que queres q haga



AF: Ya lo sé



FY: Asi que no me hables



En los chats presentados hoy, hay otra conversación que se inicia a las 21:57. Yañez le escribe a Fernández que no quiere exponerse a más escenas violentas y le aclara que puede visitar al hijo de ambos cuando quiera. El ex Presidente responde: “Quiero hablar. No quiero más insultos. No quiero más violencia. Y no quiero que Francisco nos vea separados. No es lo que deseo. Te ruego que me ayudes. Tengo la guardia baja. Si te importa salvar nuestra familia hablemos y escuchémonos”.



A continuación, la transcripción de esta conversación:



FY: Esta claro que no estás para hablar sensatamente después de todo lo que me has dicho. Creo que tenes que tomarte tu tiempo para reflexionar un poco y no voy a exponerme más a momentos violentas. No hay necesidad.



El nene está en el mismo lugar en que vivías vos. Yo no me lo llevé a ningún lado. Podes estar con el cuando quieras y tengas tiempo. Conmigo no.



AF: Quiero hablar. No quiero más insultos. No quiero más violencia. Yo no quiero que Francisco nos vea separados. No es lo que deseo. Te ruego que me ayudes. Tengo la guardia baja. Si te importa salvar nuestra familia hablemos y escuchémonos.