Condenado a pagar más de siete millones de pesos por ejercer violencia de género Martes, 17 de septiembre de 2024 Se trata de un caso inédito en la provincia, donde se atribuye responsabilidad por el daño a un joven que ejerció violencia de género contra su novia adolescente. No hubo condena penal pero si dio curso a la acción resarcitoria de daños y perjuicios.

En la sentencia N° 312 la Jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 1 resolvió que un joven responda con la suma de $7.678.752 (siete millones seiscientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta y dos pesos) como reparación de daño moral a su ex novia por ejercer violencia de género. Los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía 17 años y el joven 20, por ello las denuncias fueron promovidas por los padres de la menor.



En la sentencia, obrando con perspectiva de género, se tuvo en cuenta las pruebas médicas, psicológicas y declaraciones en las que se probaron claramente los daños (moral y psíquico) que padeció la adolescente durante la relación y que le ocasionaron problemas psicológicos a futuro.



La doctora Chaves Caballero manifestó que "el objetivo de este tipo de procesos es la reparación, compensar a la víctima –a través de una indemnización económica– por los daños sufridos, ya sea que los mismos consistan en lesiones físicas, psicológicas, daños a la dignidad; así como también por los gastos médicos, incurridos como consecuencia de la violencia sufrida".



Agregó además que; "Este pronunciamiento, más allá de reprochar violencia de este victimario en particular, transmite un claro mensaje a nuestra sociedad, en particular a nuestros jóvenes" teniendo en cuenta las conductas de control, manipulación, agravios, menosprecio, amenazas y celotipia que se pusieron de manifiesto en este caso y que, claro está, lejos de tratarse de manifestaciones amorosas, constituyen indiscutiblemente ejercicio de violencia de género.



Noviazgo y maltrato



Los hechos ocurrieron entre los años 2018 y 2019 cuando la pareja de novios tenía; él 20 años y ella 17 años. Según el testimonio de la joven, los maltratos comenzaron en el mes de noviembre del 2018 y progresivamente fueron incrementándose cada mes con mayor gravedad y mayor sometimiento por parte de la víctima.



Durante el noviazgo el joven también le prohibía usar determinado tipo de vestimenta, salir con su madre y le pedía constantemente que le enviara fotos de lo que estaba haciendo.



La denuncia formal por las lesiones y amenazas fueron realizadas por su madre luego de ver en reiteradas ocasiones moretones en los brazos y piernas de su hija. Además, tras revisar su teléfono móvil, pudo tomar conocimiento de la situación de violencia género y sometimiento de la adolescente y decidió junto a su progenitor iniciar las acciones legales.