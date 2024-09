Denuncia penal a Patricia Bullrich por el gas pimienta arrojado a la niña de 10 años

Lunes, 16 de septiembre de 2024

Un video muestra al policía que roció con gas pimienta a la niña directamente en el rostro y la imagen desmiente al gobierno que dijo que una manifestante era la agresora de la menor.





La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue denunciada penalmente para que se investigue su responsabilidad en el operativo contra los manifestantes que protestaban fuera del Congreso y en particular por el episodio con la niña de 10 años que fue rociada con gases en sus ojos.



La denuncia fue realizada esta noche por el abogado Gregorio Dalbón ante la justicia federal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y será sorteada este viernes.



Un video muestra al policía que roció con gas pimienta a la niña directamente en el rostro y la imagen desmiente al gobierno que dijo que una manifestante era la agresora de la menor.



Según el letrado se trata de "violencia institucional" violación a los DDHH y a la Convención de los Derechos del Niño. La imagen es todo un símbolo de la política represiva del gobierno, y ahora llegó a la justicia.



El letrado también apuntará a individualizar a los policías que arrojaron el gas contra la menor.



ARTICULO 248. - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.



El abogado también citó el artículo 45 del Código Penal



ARTICULO 45.- Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.