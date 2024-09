Corrientes Capital

La historia de amor de Dibu Martínez y Mandinha: del flechazo en la parada de colectivos a la boda de ensueño

Lunes, 9 de septiembre de 2024



El arquero de la Selección y la empresaria portuguesa están juntos desde 2013. Tienen dos hijos: Santi y Ava. “Sos lo más lindo que tenemos, el pilar de nuestra familia. Te admiro”, escribió ella hace unos días



¿Qué estaba haciendo Dibu Martínez apenas un par de horas antes de saltar al campo de juego del Monumental para el duelo entre Argentina y Chile por las Eliminatorias sudamericanas? Mantuvo una videollamada con Mandinha, su esposa, y con su hija Ava.



Dibu y su esposa mantienen un profundo amor, que suelen expresar en mensajes públicos, como el que la empresaria portuguesa publicó el pasado 2 de septiembre, cuando el arquero que juega en la Premier League cumplió 32 años: “Sos lo más lindo que tenemos. En este día tan especial, quiero reconocer y agradecer por ser el pilar de nuestra familia. Te admiro”.



Con Santino y Ava como testigos de un lazo inquebrantable, Martínez es protagonista de una conmovedora historia de amor junto a Amanda Gama, más conocida como Mandinha Martínez, su esposa desde hace 11 años, y quien lo acompaña y respalda en cada desafío desde se conocieron, además de apoyar sus “locuras”.



El marplatense tenía 12 años cuando se probó en Independiente de Avellaneda. Sus compañeros se burlaban de él porque al comienzo no podía saltar una valla para tapar una pelota, ni esquivar conitos, ni sabía hacer los trabajos de coordinación. Le costaba porque no estaba acostumbrado a esos trabajos de campo en su ciudad natal. Con el tiempo y un gran esfuerzo, mostró sus condiciones, se superó a sí mismo y empezó a convertirse en un profesional.



En junio de 2009, Dibu fue vendido al Arsenal de Inglaterra, pero no fue fácil su adaptación al plantel. Entonces, fue prestado en mayo de 2012 al Oxford United, aunque su contrato no fue prolongado hasta el final de la temporada. Sin tener continuidad, buscó rodaje en Sheffield Wednesday de la Championship inglesa. Luego de un año volvió a los Gunners, donde debutó como titular en el triunfo 2-1 ante Anderlecht de Bélgica por la fase de grupos de la Champions League 2013/4. Pese a sus buenas actuaciones, no fue tenido en cuenta y comenzó un periplo por distintos clubes: el Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe (España) y Reading.



A mediados de 2020, el alemán Leno tuvo una grave lesión que lo dejó fuera de las canchas. A partir de ahí, Martínez logró tener mayor continuidad en Arsenal y fue fundamental para que el equipo obtuviera la FA Cup y la Community Shield. Hasta que su consolidación definitiva llegó el 16 de septiembre de 2020, cuando fue transferido al Aston Villa por 22 millones de euros, con un contrato por cuatro temporadas.