Corrientes Capital

Salía a robar junto a una amiga en la camioneta del papá

Viernes, 6 de septiembre de 2024

La Policía esclareció un delito que fue registrado por cámaras de seguridad y damnificó al propietario de una camioneta estacionada en zona céntrica de la capital provincial.

Ayer, mediante un allanamiento, ingresaron a la vivienda del principal autor del robo, caso que repercutió en redes sociales y que tuvo de cómplice a una mujer.



Detectives de la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, con apoyo del Grupo Táctico Operacional, registraron un inmueble de calle Paraguay al 500, a la búsqueda de un joven llamado Iván.



De acuerdo a lo informado a época, el sospechoso no estaba porque en la actualidad se encontraría en otra provincia bajo tratamiento médico.



Sin embargo, en su domicilio dieron con una caja de herramientas, prendas de vestir, autopartes y en vinculación directa al ilícito investigado secuestraron una camioneta Volkswagen gris. Tal automotor no es propiedad del presunto ladrón, sino de su padre.



Una mujer que sería oriunda de la provincia de Chaco era quien lo acompañaba en la madrugada del 23 de agosto, cuando bajaron de la pick up Volkswagen para sustraer la mica trasera derecha de una Toyota Hilux, en calle Brasil al 800.



Iván ya contaba con antecedentes de robos de autopartes. Siempre con igual modus operandi, es decir en la camioneta de su padre y con apoyo de la "amiga", se apoderaba de herramientas, ruedas de auxilio, espejos y micas de vehículos estacionados en zona céntrica, explicaron fuentes policiales.