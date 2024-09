CORRIENTES CAPITAL

Revocaron la sentencia de un hombre que fue absuelto por el delito de abuso sexual

Lunes, 2 de septiembre de 2024



Los hechos se dieron a partir del 25 de diciembre de 2019 en el interior.

El Poder Judicial de Corrientes informó este lunes que revocaron la sentencia de un hombre que fue absuelto por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en la localidad de Mercedes.



Lo dispuso el Superior Tribunal de Justicia y resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal de juicio revocando la sentencia dictada por el Tribunal Oral Penal de la Mercedes. El Tribunal había absuelto a un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal por insuficiencia probatoria ya que durante el juicio la víctima no pudo sostener sus dichos en las testimoniales.



En la Sentencia N° 132, el Superior Tribunal de Justicia resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal y revocando la sentencia dictada por el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción Judicial de Mercedes, Corrientes.



El Fiscal de Juicio presentó un recurso de casación contra la decisión del Tribunal que absolvió a un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por mediar violencia de género por insuficiencia probatoria. Esto se dio luego de que la víctima no pudiera sostener sus dichos durante la audiencia oral.



En su recurso el Fiscal advirtió que, “el material probatorio que se ha producido e incorporado a la audiencia de debate y con lo cual contó el Tribunal de Juicio como acervo probatorio para inclinar su decisión a una condena, antes que por una absolución, resulta suficiente tanto para considerar acreditada la materialidad de los hechos llevados a juicio como la autoría de los mismos”.



Agregó que “se tornó efectivo al absolverse al acusado por una deficiente y parcializada valoración del material probatorio, pues no se tuvo en cuenta la declaración de la víctima en instrucción entre otras pruebas y si en cambio la retractación de la víctima en juicio”.



En su voto, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Alejandro Chain, sostuvo; “habiendo encontrado probado el hecho de agresión sexual calificado por el acusador, aquí recurrente, como Abuso Sexual con Acceso Carnal, comprendo que la decisión absolutoria adoptada por el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción Judicial no supera el estándar de acto jurisdiccional válido, por entender que constituye un caso de apartamiento de los elementos probatorios, y que por ello debe ser revocada, y dictarse nueva sentencia que readecue la calificación legal de los hechos acusados”.



Dicha fundamentación fue acompañada por los ministros; doctor Eduardo Panseri, doctor Guillermo Semhan, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez y doctor Fernando Niz.



Por ello, se ordenó el dictado de una nueva sentencia de condena que incluya la calificación legal tal y como fue propuesta por el acusador con la correlativa sanción penal que considere aplicable.



Los hechos



El imputado fue acusado de haber golpeado reiteradamente a su pareja y abusado sexualmente de la misma accediéndola carnalmente bajo violencia, amenazas y en contra del consentimiento de su concubina la cual estaba además sometida a constante episodios de violencia de genero.



Los hechos se dieron a partir del 25 de diciembre de 2019 en oportunidad que el hombre, su concubina y su pequeña hija de 1 año y seis meses arribaron al domicilio de la casa de los padres del imputado en la localidad de Mercedes, Corrientes.



Los episodios de violencia se fueron agravando y el imputado comenzó a abusar sexualmente de su pareja contra su voluntad llegando incluso amenazarla de muerte.