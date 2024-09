Corrientes Capital

LOAN: "Hay un círculo cerrado con pacto de silencio al que no podemos acceder” Lunes, 2 de septiembre de 2024 La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich indicó que el problema que tiene el caso Loan, es que “es un círculo cerrado de gente que estuvo y hay un pacto de silencio”. El pequeño de 5 años desapareció en la siesta del 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio, cuando fue a la casa de su abuela a visitarla junto a su padre.



El domingo por la noche la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habló sobre la desaparición de Loan Peña, el pequeño correntino de 5 años y afirmó “el caso el problema que tiene es que es un círculo cerrado de gente que estuvo, muy pocos y hay un pacto de silencio que hasta ahora la Justicia no ha podido encontrar”.



“Eso no quiere decir que no se juzgue a las personas que han estado en ese momento, que son fundamentalmente siete que han estado alrededor de Loan en el momento que desaparece”, expresó Bullrich.



En otro tramo de la entrevista, Bullrich fue consultada respecto a la implicancia en el caso de trata de personas de otras instituciones (abogados, jueces, política, etc) en este sentido la Ministra respondió “no, no creo que llegue a ese nivel este es un caso más intrafamiliar, es un caso de las personas que han estado allí”.



“Lo más importante es que los chicos cuando hablan en Cámara de Gesell en ningún momento dicen “alguien se lo llevó”, “alguien lo subió a un auto” es decir que hay una vacío al que no podemos acceder”, detalló.



A su vez aclaró “que en determinados lugares del país hay complicidad, no hay la menor duda y nosotros vamos contra todos como con este Diputado (Germán Kiczka), contra el que hay que ir vamos no nos importa qué cargo tiene”.



En cuanto a si la desaparición del nene correntino se enmarca en un caso de trata de personas Bullrich dijo “redes se arman todo el tiempo y tenemos que estar desarmándolas todo el tiempo. A lo largo de estos nueve meses hemos tenido casos de intento de cruces de chicos en la frontera por lo menos 10”.



“Todo el tiempo tenemos que estar muy atentos a temas que en algunos casos son de redes de trata y en otros son cuestiones familiares en el que la madre se lleva al hijo en contra de la familia o sin la patria potestad organizada por los dos miembros de la familia”, explicó.