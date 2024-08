La Jueza confirmó búsqueda a Loan "permanente, continua e ininterrumpida"

Lunes, 26 de agosto de 2024

"Nos manejamos dentro del marco legal. Todos trabajamos buscando a Loan, siempre respetando derechos y garantías de todas las partes", expresó la doctora Cristina Pozzer Penzo, la Jueza Federal a cargo de las investigaciones por la desaparición del menor.

La magistrada subrayó: "más allá de las críticas desmiento absolutamente que no se lo esté buscando a Loan. Su búsqueda es permanente, contínua e ininterrumpida".



La jueza federal Cristina Pozzer Penzo indicó que ("la última entrevista que brindo", aclaró) y en la misma se refirió al extenso y exhaustivo trabajo que encara con su equipo de trabajo en el marco de la búsqueda de Loan Peña.



"Con cada alerta se hace una investigación, y desde el inicio de ésta causa tenemos unas 4000 denuncias de distintos tipos. Y las investigamos a todas", destacó la Jueza y agregó: "los familiares en un momento han querido tomar contacto conmigo, les he explicado que los jueces no podemos tener entrevistas con ellos, y decidimos ponerlo en un lenguaje claro todo lo que se vaya haciendo".



"Todo dentro de la ley"



A su vez, la magistrada manifestó: "se les explicó muy claramente, con mucha paciencia qué se hace, se les hace saber sus derechos. Yo respeto ampliamente la crítica, el discenso, la opinión de cada uno, pero quiero remarcar que estamos trabajando dentro de la ley que no tiene nada que ver con la burocracia, y con la mayor lealtad y experticia, estamos trabajando"



"No estamos cruzando este marco normativo, no vamos a permitir que se inmiscuya ningún elemento que no tiene que ver", dijo



Asimismo, la doctora Pozzer Penzo, afirmó: "hay un equipo de fiscales que está trabajando, que son reconocidos en el mundo, respecto del tema de trata".



Situación procesal de los detenidos



Y agregó: "el trámite procesal de cada detenido lo empecé desde el día uno. La situación procesal estará una vez que tengamos la prueba fundamental que haga corroborar los temas que están dentro del mismo, por ejemplo, el resultado de algún informe o pericia".



En ese mismo sentido, la doctora Pozzer Penzo, indicó: "los plazos son acordes a la prudencia que el caso merece"; y expuso: "diariamente se siguen produciendo pruebas, es de una vertiginosidad bastante elevada, estamos prácticamente en más de 20 mil fojas digitales, creo que hay muchísima actividad probatoria, y estamos en la recolección, la ansiedad puede llevar a cometer un error, esta etapa es preliminar de recolección de pruebas y es reservada para internos".



Por último, la jueza federal, destacó: "ninguna persona quedó en libertad por ningún tipo de negociación, si queda en libertad es porque no hay elementos suficientes, tenemos los mismos detenidos que siempre, ninguno recuperó la libertad en las últimas horas".



Sin negociación alguna



La Jueza también hizo mención a las versiones de algún acuerdo con personas que supuestamente acercaron datos, con la intención de conseguir algún beneficio judicial en ciertas causas (sobre todo relacionadas con el narcotráfico): "niego toda negociación con persona alguna, dentro o fuera del proceso. Eso es absolutamente falso", respondió.