La crisis venezolana y Brasil se acerca cada vez más a China

Lunes, 26 de agosto de 2024



La demora en condenar el fraude electoral y la ambigüedad para declarar sobre la situación en Venezuela, el presidente brasileño pierde poder y legitimidad como líder sudamericano



En los próximos días, el presidente estadounidense, Joe Biden, podría volver a hablar por teléfono de la crisis venezolana con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Sería la segunda llamada telefónica después de la del 30 de julio que, de hecho, no condujo a ningún cambio en la situación de Venezuela, que está trabada en un tira y afloje entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por María Carina Machado, que reivindica la victoria.



Fuentes diplomáticas revelaron a Infobae que el llamado telefónico ya debería haber tenido lugar antes de la Convención Demócrata que se realizó en Chicago, donde Kamala Harris fue investida oficialmente como candidata para las próximas elecciones presidenciales. Problemas de agenda la postergaron. Sin embargo, debería tener lugar en los próximos días, si no en horas, ya que hoy mismo la Fiscalía General de Venezuela podría emitir una orden de detención si Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática, no se presenta a la citación del fiscal Tarek William Saab.



La única certeza es que el viernes Brasil se negó a firmar el comunicado conjunto de Estados Unidos y otros diez países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Chile, que condenaron la sentencia emitida este mismo viernes por el Tribunal Supremo venezolano que ratificó la victoria de Maduro. En la lectura del fallo, Caryslia Rodríguez también había citado al Tribunal Superior Electoral de Brasil y su conducta durante las elecciones presidenciales de 2022. “Otras naciones en el ejercicio soberano de sus funciones se han pronunciado sobre controversias derivadas de elecciones. Este es el caso del proceso electoral que tuvo lugar en Brasil en octubre de 2022, cuando se presentaron denuncias sobre un supuesto fraude electoral, lo que motivó una intervención del Tribunal que tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social”, dijo Rodríguez.



A la luz también de esta provocación del establishment de Maduro, no está claro qué impidió a Lula firmar el documento de los otros 10 países latinoamericanos el pasado viernes. El texto cuestiona “la supuesta verificación de los resultados del proceso electoral emitida por el Consejo Nacional Electoral, que pretende validar los datos infundados emitidos po rel órgano electoral”. Asimismo, reitera que “sólo una auditoría imparcial e independiente de los votos que analice todas las actas garantizará el respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano”. Por último, expresa su profunda preocupación por “las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo contra ciudadanos que exigen pacíficamen te el respeto a sus votos”.