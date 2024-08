La Justicia rechazó el pedido de libertad condicional al padre Grassi

Jueves, 22 de agosto de 2024



El sacerdote seguirá cumpliendo su condenado de 15 años de prisión por dos episodios de abuso sexual infantil. La pena termina en mayo de 2028.





El sacerdote Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por dos episodios de abuso sexual infantil, continuará tras las rejas después de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Morón rechazara su solicitud de libertad condicional. Grassi, quien cumple su condena en la Unidad 41 de Campana, seguirá preso hasta 2028.



Este fue el tercer intento de Grassi para obtener su liberación anticipada, pero no logró convencer a los magistrados. Durante la audiencia, el cura, quien se representó a sí mismo, reiteró su inocencia y afirmó no tener nada de qué arrepentirse.



La audiencia incluyó testimonios del Ministerio Público Fiscal y del abogado Juan Pablo Gallego, representante de las víctimas, quien calificó a Grassi como "un monstruo" y subrayó que los peritajes demostraron que el sacerdote no cambió.



Grassi argumentó que un error judicial podría llevar a una persona inocente a la cárcel, y solicitó a los jueces que le otorgaran la libertad bajo las condiciones que consideraran necesarias. Sin embargo, los jueces no encontraron razones suficientes para otorgarle la libertad condicional.





Antecedentes del Caso Grassi

Julio César Grassi fue condenado en 2009 por el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado, debido a su rol como sacerdote y encargado de la educación y guarda de los menores en la Fundación Felices los Niños.



A lo largo de los años, su defensa presentó múltiples impugnaciones, todas rechazadas por diferentes instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema de la Nación en 2017.



Inicialmente, se había fijado la culminación de la condena para agosto de 2026, aplicando la figura del "dos por uno". Sin embargo, en 2023, la Cámara de Apelaciones de Morón revisó y rechazó la aplicación de este beneficio, estableciendo que Grassi cumplirá su condena hasta el 30 de mayo de 2028.