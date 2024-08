Comenzó en Corrientes el juicio contra el nieto que habría matado a su abuela para robarle

Jueves, 22 de agosto de 2024

El hecho ocurrió en octubre de 2022. El nieto de una señora de 66 años, junto a dos amigos, habrían entrado a su domicilio y la mataron para robarle. Después habría generado un incendio para ocultar el crimen.



El debate continúa mañana a las 9.30 con la declaración del imputado que era menor de edad al momento del hecho y 6 testigos. Hoy declaró otro de los acusados, Carlos Alberto Barreto. Por su parte, Jonatán Cesar Blanco, nieto de la mujer, se negó a declarar.



Hoy a las 8 horas comenzó en el Tribunal Oral Penal N°2 – hoy Tribunal de Juicio – el debate contra Jonatán Cesar Blanco quien habría matado a su abuela de 66 años para robarle, junto a dos amigos y para ocultar el crimen habrían provocado un incendio.



En la jornada de hoy se leyó el requerimiento de elevación a juicio y declaró uno solo de los imputados, Carlos Alberto Barreto.



Mañana continuará a las 9.30 horas con la declaración del acusado que al momento del hecho era menor de edad y 6 testigos. El nieto se negó a dar su versión de los hechos.



El Tribunal que lo juzga está compuesto por el doctor Juan José Cochia como presidente y los vocales serán los doctores Ariel Héctor Gustavo Azcona y Román Facundo Esquivel. La secretaria es la doctora Alicia Beatriz Porfirio.



Barreto: "no maté a nadie"



Barreto, imputado como coautor del delito de "Homicidio Doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad" afirmó que él nunca ingresó a la vivienda de la señora.



Sostuvo que el nieto de la víctima le ofreció una televisión y un tubo de gas para vender y buscó los elementos pero no entró al domicilio.



También remarcó que cooperó con la policía para recuperar las cosas.



Reconoció que hizo algo malo, pero se arrepintió y contó que a Blanco lo conoce de la calle y sabe que consume y que a su abuela nunca la vio.



Las imputaciones



El nieto de la víctima, que se negó a declarar en la jornada de hoy, está imputado por los delitos de "Homicidio Triplemente Calificado por haberse cometido contra un ascendiente, con alevosía, y para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad".



Y el acusado menor de edad, que declarará mañana como coautor del delito de "Homicidio Doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad".



Las partes



Al nieto de la mujer, Jonatán Cesar Blanco lo representa la defensora Oficial, doctora María Marta Correa.



A Carlos Alberto Barreto lo representa el abogado particular Hermindo González y al menor el defensor Oficial, doctor José Nicolás Baez.



El Fiscal de juicio es el Fiscal Subogante, doctor Jorge Omar Semhan.



El hecho que se les imputa



Entre las 20 horas del domingo 30 de octubre de 2022 y las 5.30 del lunes 31, el nieto de una mujer de 66 años, Jonatán Cesar blanco, junto a dos amigos Carlos Alberto Barreto y un menor de edad habrían ingresado al domicilio de la mujer en Barrio Serantes y aprovechándose de la "condición de indefensión de la abuela", le habrían propinado al menos 25 heridas punzo cortantes en diversas partes del cuerpo.



La víctima intentó defenderse pero no pudo hacer nada ante el feroz ataque y falleció.



Luego, los imputados habrían provocado un desorden en la vivienda para apoderarse ilegítimamente de gran cantidad de pertenencias de la mujer y comercializaron parte de esos elementos en el momento y otros fueron guardados.



Para intentar ocultar el crimen alrededor de las 3.30 de la madrugada, los imputados habrían provocado tres focos ígneos (sin continuidad uno de otro) en el interior del inmueble de la víctima y habrían huido del lugar.