El padre Grassi quien cometió abuso infantil pidió libertad

Miércoles, 21 de agosto de 2024

El cura de Lomas de Zamora cumplió, había sido condenado a 15 años de prisión efectiva. Hoy, con buena conducta y con estudios en Derecho, buscará ser libre.

Julio Grassi, exreferente de "Felices los Niños" pidió a la Justicia la libertad anticipada de la Unidad Penitenciaria N.° 41 de Campana, Buenos Aires. Mañana, jueves 22, desde las 11, el Tribunal en lo Criminal 1 de Morón decidirá si da lugar o no al pedido.



Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cura mediático fue "autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda".



De acuerdo con la misma fuente, Grassi cometió los delitos "en fecha indeterminada, en la mañana de un día sábado o domingo de la última quincena del mes de noviembre de 1996 y el 7 de diciembre de 1996, en la localidad y partido de Hurlingham".



El 10 de junio de 2009, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó las impugnaciones y confirmó la sentencia condenatoria. En 2010, la Suprema Corte de Justicia provincial desestimó los recursos extraordinarios, y en 2017, ratificó la condena. Con la sentencia firme, se calculó la pena a partir del beneficio procesal del "dos por uno". Por ende, se fijó la condena hasta agosto de 2026.



Sin embargo, tras una apelación, la Cámara de Apelaciones de Morón revisó el cálculo y en junio del año pasado declaró inaplicable el beneficio. La nueva fecha de finalización de la condena se estableció para el 30 de mayo de 2028, desde la detención del cura en 2013.



Este jueves, el padre Grassi presentará su propia defensa. Solicitará al presidente del tribunal que le conceda la libertad condicional a partir del 24 de mayo de 2023. Según el artículo 13 del Código Penal, los condenados a prisión por más de tres años, con dos tercios de la pena cumplida, pueden obtener la libertad condicional, siempre que el informe penitenciario y de peritos avalen su reinserción social. Sin embargo, este beneficio no aplica para delitos contra la integridad sexual.



Juan Pablo Gallego, abogado querellante del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn), adelantó que rechazará la solicitud del cura que se supo codear con el poder.



Argumentará que el Código Penal prohíbe este beneficio para condenados por delitos sexuales y también se basará en la negativa de Grassi a someterse a una evaluación pericial sobre su situación como pedófilo. Además, Gallego fundamentará su oposición en el informe del Servicio Penitenciario, que considera a Grassi no apto para la externación, y en el impacto negativo que esta decisión tendría sobre la víctima y su salud mental.



El fiscal de Ejecución, Mario Ravizzini, también participará en la audiencia. El padre Grassi será trasladado desde el pabellón N.°6 de la Unidad Penitenciaria N.° 41 de Campana, donde se encuentran los reclusos con buena conducta.