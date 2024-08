Falsos observadores internacionales que legitimaron el fraude en Venezuela

Martes, 20 de agosto de 2024

En un informe, la organización indicó que, “para intentar darle legitimidad a un proceso fraudulento, el CNE y la Cancillería invitaron a centenares de militantes de partidos afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



“Gran parte de ellos viajaron a Caracas para participar en el encuentro ‘II Alternativa Social Mundial: la organización de los pueblos es una factor para la autodeterminación’, organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y celebrado días antes de las elecciones”, detalló Transparencia Electoral.



Y siguió: “De manera que el gobierno de Nicolás Maduro anunció la participación de centenares de observadores electorales, aunque realmente eran militantes que viajaron para apoyar su reelección y contribuir con una narrativa de normalidad en el contexto electoral, a pesar de las graves irregularidades que marcaron el proceso”.



Luego indicó que muchas de estas personas se mostraron muy activas en redes sociales antes, durante y después de la jornada electoral, asegurando que “se trataba de unas elecciones que cumplían con los estándares democráticos, aunque la mayoría de ellas no podía ocultar su apoyo a Maduro”.



El informe citó a la organización European Platform for Democratic Elections, quien subrayó que la observación electoral falsa es “una forma de actividad política realizada por actores internacionales y dirigida a promover los intereses de los políticos y las fuerzas políticas imitando un monitoreo electoral creíble durante los procesos electorales” con el objetivo de encubrir el fraude electoral ante audiencias nacionales e internacionales, legitimar procesos electorales considerados ilegítimos por la comunidad internacional, deslegitimar y debilitar la institución de elecciones libres y justas, subvertir y/o relativizar los resultados de una observación electoral creíble, debilitar a los rivales políticos y construir redes de influencia.



“Los falsos observadores electorales que viajaron a Venezuela están usando sus redes de influencia para apoyar el fraude masivo del CNE y desconocer la voluntad de los venezolanos. Aunque la autoridad electoral no ha presentado las actas de escrutinio de las más de 30 mil mesas de votación, algo que debió ocurrir en las primeras 48 horas luego de la elección, los falsos observadores aseguran que los resultados son verídicos y que las actas recopiladas por la oposición son falsas”, remarcó Transparencia Electoral.



La organización también denunció que “la labor de los falsos observadores contribuye a la prolongación del conflicto que ha dejado como saldo al menos 24 asesinatos, más de 1.000 detenidos, muchos de ellos constituyendo casos de desapariciones forzadas, y priva al país de la posibilidad de una transición hacia la democracia”.



El equipo de Transparencia Electoral identificó a cerca de 100 de ellos, de qué países provenían, a qué organizaciones representaban y qué declaraciones dieron posteriormente para intentar legitimar el fraude.



“Desde Transparencia Electoral instamos a los países democráticos a no acreditar bajo la figura de observadores, veedores o acompañantes electorales a los falsos observadores anteriormente identificados, y a establecer filtros de selección y códigos de conducta estrictos para quienes pretendan ejercer la labor de observación electoral”, concluyó la organización.