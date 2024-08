EEUU exigió el cese de la represión y las detenciones en Venezuela

Lunes, 19 de agosto de 2024

La embajada norteamericana en Caracas pidió que los venezolanos “puedan expresarse de manera libre y pacífica”. “El pueblo merece vivir en un país donde se respeten sus derechos”



En medio de la brutal contexto de violencia empleado por el régimen de Nicolás Maduro tras el fraude electoral del pasado28 de julio en Venezuela, este domingo Estados Unidos volvió a enviar un contundente mensaje a la dictadura chavista al demandar el fin de la represión, las detenciones arbitrarias y el acoso contra la oposición venezolana.



“El pueblo venezolano merece vivir en un país donde se respeten sus derechos humanos y puedan expresarse libremente y de forma pacífica”, señala el mensaje publicado por la embajada norteamericana en Venezuela en sus redes sociales.



“La libertad de expresión no es un privilegio, es un derecho universal, y la comunidad internacional debe mantenerse firme en su defensa”, añade el comunicado.



En su mensaje, la embajada reiteró su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la democracia. “No más represión, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra el derecho a expresarse y manifestarse, incluso la incautación de equipos de la oposición democrática”, subrayó.



Miles de venezolanos salieron a las calles un día después de los comicios del 28 de julio para denunciar el fraude cometido por el chavismo que, sin mostrar las actas, proclamó vencedor al dictador Maduro.



Organizaciones no gubernamentales y activistas han denunciado una intensa represión en las últimas semanas, con el propio Maduro admitiendo que las fuerzas de seguridad del régimen realizaron cerca de 2.000 detenciones.



A pesar de la presión internacional, el chavismo no ha presentado las actas electorales que respalden su supuesta victoria, mientras que la oposición ha publicado datos que, según ellos, muestran una clara victoria de Edmundo González Urrutia.



Durante la jornada de masivas protestas en Venezuela y en más de 300 ciudades del mundo, se produjeron detenciones de dos dirigentes políticos, un sacerdote y un abogado, en incidentes que la oposición y las organizaciones de derechos humanos han calificado como parte de la represión brutal.



La ONG Foro Penal informó este domingo que ha contabilizado 1.503 arrestos “verificados e identificados”, desde el inicio de las protestas el 29 de julio, un día después del fraude electoral cometido por el dictador Nicolás Maduro el domingo 28.



Entre los detenidos hay 129 adolescentes, de entre 14 y 17 años, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres según lo detallado por el organismo, que destaca que el balance incluye las detenciones registradas en el marco de la “represión de protestas en contexto postelectoral” desde el 29 de julio hasta las 8 am de este domingo 18 de agosto.



Por regiones, la del Distrito Capital es la que más acumula, con 315; seguida de Carabobo, con 196, y Anzoátegui, con 113 arrestos. Por detrás se sitúan Aragua (107), Miranda (89), Barinas (72), Lara (76) Nueva Esparta (69) y Zulia (68).



En el marco de la jornada de masivas protestas que se desarrollaron este sábado en Venezuela y en más de 300 ciudades del mundo, dos dirigentes políticos, un sacerdote y un abogado fueron detenidos en el país caribeño, en hechos separados que la oposición y organizaciones de derechos humanos denunciaron como parte de la brutal represión.



Este panorama llevó a la comunidad internacional a exigir al régimen de Maduro a cesar la violencia y a mostrar las actas para hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano.