Las hijas de Jorge Lanata revelaron detalles de la salud del periodista

Viernes, 16 de agosto de 2024

Luego de cumplirse dos meses desde que fue internado, los familiares manifestaron su esperanza de que se recupere prontamente

El 14 de junio pasado Jorge Lanata había acudido al Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse una resonancia, pero éste quedó internado al presentarse una serie de complicaciones producto de la anestesia que le habían aplicado para realizarle el procedimiento. A lo largo de estos dos meses los detalles del tratamiento fueron reservados por su familia, sin embargo, sus hijas, Bárbara y Lola Lanata, decidieron pronunciarse sobre el estado de salud del periodista, tras la difusión de varias versiones que circularon en los últimos días.



Por medio de un comunicado emitido por las redes sociales, la hija menor del conductor reveló que “no está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida”, y agregó: “Nos reconoce y contesta como puede”. La sorpresiva decisión que tomaron las descendientes del locutor surgió en respuesta a la información que circuló en diferentes redes sociales sobre una supuesta desmejora que habría sufrido el premiado comunicador.



Por este motivo, las hijas de Lanata aclararon que “tiene días mejores y días peores, pero de a poco está aprendiendo a respirar de nuevo por sus propios medios”. En este sentido, explicaron que su padre se encontraba durante una etapa de recuperación producto de la intervención quirúrgica, pero que ya había logrado aguantar más de 12 horas sin requerir de la asistencia respiratoria.



Incluso, desmintieron que el periodista estuviera en estado de inconsciencia. “De a poco va haciendo ejercicios de kinesiología y desde hace una semana pasa un par de horas al día sentado”, relataron al agregar que también cuenta con la compañía de su ex pareja Sara Kiwita Stewart Brown y varias amigas de la familia.



“Este es un proceso muy lento y hay que tener paciencia pero estamos confiadas en que va a estar bien”, manifestaron para después agradecer la preocupación que demostraron por la salud de su padre. Asimismo, adelantaron que “si todo sigue como ahora, la idea es que en unas semanas se traslade a un centro de rehabilitación para terminar de recuperarse”, en referencia a la continuación de la terapia kinesiológica que debería realizar para recuperar su movilidad tras pasar más de dos meses internado.



Hace algunos días, Lola Lanata había realizado una publicación en sus redes sociales, en donde recordó cómo fue su infancia junto al periodista. Pese a que la recopilación de fotos y vídeos generó ternura en sus seguidores, la misma despertó una inquietud sobre cómo se encontraba el locutor. “Obvio que mi primera palabra fue papá”, fue el título que eligió para destacar la importancia que tuvo su padre a lo largo de su vida.



Sin embargo, las suposiciones que se generaron alrededor del posteo fueron desmentidas por Yanina Latorre al ser consultada por Ángel de Brito el jueves pasado durante la emisión de LAM por la señal de América TV. De esta manera, la angelita contó que se había comunicado con la esposa de Lanata, Elba Marcovecchio, para conocer cómo se encontraba el periodista y conocer el trasfondo del carrusel de recuerdos.



“Yo hablé con Elbita, porque Lolita, la hija de Kiwita, había puesto una cosa de ‘papá...’, no sé qué, a la tarde o noche y sólo le pintó”, manifestó al descartar que se hubiera tratado de un indicio negativo sobre la evolución del conductor. En este sentido, la panelista aclaró que solo se trató de un homenaje en vida hacia su padre.