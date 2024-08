Posible apagón en Bogotá por pocos avances en proyectos energéticos

Desde la Comisión Cuarta del Senado alertaron porque está pendiente la construcción de torres de transmisión de los proyectos Chivor y Sogamoso





Durante un debate de control político que realizaron el martes 13 en la Comisión Cuarta del Senado de la República, los congresistas citantes alertaron por un posible racionamiento de energía en la capital colombiana y el centro del país que sería consecuencia de los pocos avances en los proyectos de Chivor y Sogamoso por la imposibilidad de erigir torres de energía, que afectaría también a los departamentos de Cundinamarca y Meta.



Según señaló la senadora que citó a la discusión, Angélica Lozano, hay bastantes atrasos en una administración que tiene como bandera priorizar las energías limpias.



“El gobierno del presidente Petro tiene por prioridad ante el mundo la transición energética, pero no hay forma de hacerla realidad si nos quedamos con energía limpia sin poderse despachar (…) Si nos mantenemos con proyectos trabados, vamos a tener que utilizar carbón”, afirmó en su intervención.



La senadora, que también es la presidenta de la mencionada Comisión, agregó que los retrasos son de casi 10 años, por lo que por el incremento de la demanda de electricidad en el país, haría inminente un racionamiento.



Aparte, el congresista de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez cuestionó que el Gobierno Nacional tenga pronunciamientos contradictorios, como el de buscar la equidad, pero se oponga a proyectos de generación de electricidad.



“Los discursos de la conservación ambiental están llevando a más colombianos a la pobreza, el discurso del presidente Petro fue que había que cerrar Hidroituango, pero su entrada que la que permitió bajar el precio del kilovatio hora”, sostuvo en el debate.



No obstante, la senadora aliada del Gobierno, Aida Avella, de la Unión Patriótica, señaló de los retrasos en los dos proyectos de transmisión energética a las administraciones predecesoras de Iván Duque y Juan Manuel Santos.



Al debate también asistió el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, que aseguró que los problemas con esos proyectos, que se estructuraron en 2010 y 2013, son más complejos y se requiere llegar a acuerdos con las comunidades que impactarán.



“Es con relacionamiento directo (…) No puede ser la política de la ‘aplanadora’, a la gente hay que escucharla, el diálogo hasta los límites es lo que nos permitirá resolver y encontrar alternativas”, respondió el alto funcionario.



Sobre las posibles soluciones, Camacho tampoco dio una respuesta alentadora, ya que insistió en que se hace necesario alcanzar acuerdos con las comunidades.



“No tenemos una fecha para todas las líneas estamos revisando una por una en las conversaciones. Creo que en el transcurso de este mes ya tenemos que dar algunos pasos de cuál puede ser el horizonte de solución”, indicó.



En la discusión también intervino el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, que recordó que la demanda de electricidad seguirá en aumento, ya que se sigue masificando el uso de vehículos eléctricos, el uso de la Inteligencia Artificial y la industrialización.



“Comparto y apoyo todo diálogo con comunidades, pero ¿hasta dónde puede alguien vetar un proyecto de interés nacional? Es una discusión oportuna y urgente en Colombia”, cuestionó.



El debate se dio justo cuando se conoció que Ecopetrol volvió a reportar pérdidas por segundo año consecutivo, de acuerdo con datos que aportó el mismo presidente de la compañía, Ricardo Roa.



En el segundo trimestre del año, la utilidad neta de la empresa se redujo un 17,4% en comparación con el mismo periodo de 2023. Este descenso se refleja en las utilidades netas obtenidas, que sumaron 3,37 billones de pesos.



Entre enero y junio de 2024, Ecopetrol registró una disminución del 24,2% en sus utilidades, atribuida a varios factores adversos. Entre estos, la revaluación del peso colombiano frente a otras monedas influyó negativamente en los ingresos por servicios. También hubo una reducción en el volumen de ventas, lo cual afectó directamente las cifras de la compañía.