Diego Venecia compuso un tema musical a Loan Peña Miércoles, 14 de agosto de 2024 El compositor e intérprete de un sin números de temas ante lo que sucede en la provincia de Corrientes con el caso de Loan Peña, compuso un tema muy particular “LLORA LLORA UN PAIS ACA (CANCION PARA LOAN)” “En el ’98 arranqué con un grupo en zonas barriales del gran Buenos Aires de donde soy oriundo (Lomas del Mirador). Hemos tocado con Árbol, Carajo, Ratones Paranoicos, siempre como teloneros. Teníamos relación con uno de los dueños de Cemento, un lugar emblemático donde tocaban los grupos de rock antes de la tragedia de Callejeros. Es más, estuvimos esa noche pero nos fuimos antes y después pasó lo que pasó… También tocamos con Kapanga, Los Violadores…Nuestro manager nos conseguía buenas fechas…” Decía Diego.



“El tema “Llora llora” dedicado a Loan…uno cree que tenemos el mejor país, tenemos toda la riqueza pero vivimos en una amenaza constante, acá en el gran Buenos Aires cuando era chico, iba en bicicleta muchas cuadras y teníamos otra vivencia. También te digo que cuando tenía 10 años me fui solo a Mar del Plata a ver a Vélez, cuando volví mi viejo me quería matar… Hoy si mandas a tu hijo al kiosco de la esquina no sabes si vuelve.. Antes tocabas el timbre de la casa de tu amigo para jugar y ahora se hablan por los teléfonos celulares…La cibernética hizo todo más frío. Y hay mucho miedo porque no podemos ser libres. Acá haces 100km. y es otra vida. En los pueblos fuera de Buenos Aires da gusto. Ir a Cañuelas, Mercedes, lugares así y es otro clima…” Sobre la composición del tema dedicado a Loan, dijo: “Venía arriba del colectivo tatareando una melodía, busqué algunas frases y el tema salió enseguida. Además en los medios durante los primeros 20 días mostraban todo lo que pasaba. Ahora con lo de Venezuela se están olvidando. Ojalá que haya un final feliz y aparezca. Es decir, que no quede en la nada…El tema lo armé solo con la guitarra pero colabora un amigo que me graba las baterías, la guitarra y el bajo. Generalmente hago todo independiente y cada 15 días o un mes saco una canción. También me ayuda otro amigo que hace videos animados para darle una vuelta de tuerca…” comentaba.



“Lo más lejos que llegué a colaborar con un artista conocido fue con Lourdes, ex Bandana, hicimos una canción que pegó en algunas radios. En un programa que se llamaba “Ácido” compuse la canción de apertura y los productores me llamaron para que esté en vivo. Se armó algo lindo hasta que Pergolini decidió bajar el programa…” sobre su carrera y el resultado en lo económico, dijo: “Una vez fuimos a Sadaic a cobrar y adelante teníamos a Wallace del grupo Massacre. Ellos habían cobrado mucho porque habían hecho muchas presentaciones. Nos tocó a nosotros y cobramos 250 pesos…” comentaba.



Se lo dejamos el link del video a los internautas para ver y escuchar la canción en Youtube



https://www.youtube.com/watch?v=fq5Z4-rbMUE&t=1s