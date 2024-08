Por fin indagan al abogado José Codazzi quien plantó el accidente de Loan

Lunes, 12 de agosto de 2024



El letrado fue el ideólogo de la hipótesis de que el niño murió atropellado atropellado por la Camioneta de Perez y Caillava. Para eso, realizó varios procedimientos raros. En la madrugada fue en busca de Laudelina y la hizo Declarar en Corrientes.



Fernández Codazzi, el ex abogado de Laudelina, sería indagado el próximo 14 de agosto luego de la denuncia de la tía de Loan, quien remarcó que fue amenazada por este letrado para decir que su sobrino murió en un accidente tras ser atropellado por la camioneta que conducía el ex capitán de navío (RE) cuando se retiraba de la casa de la abuela Catalina junto a su pareja, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.





Según NA, personal de Prefectura Naval le envió la citación al abogado, relacionado a la política de Corrientes y muy íntimo del senador Diego Pellegrini. Ya le habían secuestrado el celular.



Fernández Codazzi, que será indagado por el fiscal federal de Goya Martín De Guzmán, también había sido denunciado en el mismo sentido por Macarena Peña, hija de Laudelina, quien había afirmado que tanto ella como su madre fueron amenazadas y sobornadas con una casa, un auto y una moto para inventar la teoría del accidente.



La jueza federal había rechazado el pedido de detención, indagatoria y allanamiento de la vivienda del letrado, tras un pedido presentado por el abogado Fernando Burlando, representante de la mamá y los hermanos del pequeño que está desaparecido.



Sin embargo, ahora finalmente será indagado por el fiscal para determinar si existieron las amenazas y el soborno que la tía y la prima de Loan aseguran que ocurrió. Ese expediente es conexo a la causa madre.