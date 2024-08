Era la semifinal de Surf pero la ballena se llevó la atención

Ocurrió este lunes en Tahití, donde se llevaron a cabo los certámenes de la disciplina acuática. La ballena saltó sobre el agua y les dio a los espectadores y fotógrafos un momento olímpico para la posteridad

Un invitado sorpresa apareció para el último día de competencias de surf de los Juegos Olímpicos en Tahití: una ballena. A una distancia segura de la brasileña Tatiana Weston-Webb y de la costarricense Brisa Hennessy —quienes se enfrentaban en su semifinal— la ballena saltó sobre el agua y les dio a los espectadores y fotógrafos un momento olímpico para la posteridad.



No es inusual que animales silvestres, como aves, focas e incluso tiburones aparezcan durante competencias de surf en todo el mundo. En Tahití, en donde se celebra la competencia de surf de este año a 16.000 kilómetros de la ciudad anfitriona, París, las ballenas se congregan en las inmediaciones del archipiélago durante las temporadas de apareamiento, nacimiento y migración. Tahití también cuenta con varias zonas marítimas protegidas. Los líderes indígenas del Pacífico sur, incluidos algunos miembros tahitianos, firmaron un tratado en abril pasado que reconoce a las ballenas como “personas legales”, aunque dicha declaratoria aún no se refleja en las leyes de las naciones participantes.



Al final, Weston Webb se impuso 13,66 a 6,17 en su duelo de semifinales a Hennessy y avanzó eventualmente hasta el enfrentamiento por el oro, donde cayó ante la estadounidense Caroline Marks. Hennessy se quedó sin presea al caer en el duelo por el bronce ante la francesa Johanne Defay por 12,66 a 4,93. En la rama masculina, el peruano Alonso Correa se quedó a un paso de subir al podio después de perder 15,54 a 12,43 ante el brasileño Gabriel Medina en el duelo por la medalla de bronce.



Las autoridades locales entendieron que las las olas de Theaupo’o ofrecerían un desafío de nivel olímpico para los atletas y brindarían a los fanáticos de Tahití y de todo el mundo una experiencia sobrecogedora. Es un sitio de referencia para todos los surfistas y que integró el Campeonato del Mundo Pro Tahití durante más de dos décadas, uno de los eventos más desacados en la especialidad masculina.



¿Por qué las autoridades eligieron como sede a Teahupo’o, Tahití, la Polinesia Francesa para el surf? “La decisión de albergar el surf en Tehaupo’o refleja la ambición de París 2024 de expandir los Juegos por toda Francia. Brinda la oportunidad de involucrar a territorios franceses de ultramar y a sus comunidades en los Juegos Olímpicos -por primera vez en la historia- mientras que refleja el rico y diverso patrimonio de este país”, argumentaron desde la organización.



“París 2024 tiene como objetivo llevar las celebraciones a nuevos horizontes y deleitar a su audiencia con deportes maravillosos en el mismo espíritu que ha guiado a los Juegos Olímpicos desde su concepción (...) En su segunda aparición olímpica tras los Juegos de Tokio en 2021, el surf encontró un escenario digno del evento en la ola Tehaupo’o de Tahití, consagrada como una de las más selectivas y, sin dudas, una de las más hermosas del mundo”, apuntaron en el sitio web oficial.



La sede de la competición fue diseñada con el fin de proteger el extraordinario entorno natural de la isla y la Villa de los Atletas estuvo compuesta por hogares modulares. En tanto, el evento no afectó a la costa, ya que las olas rompen mar adentro, y los fanáticos pudieron disfrutar de las emociones en vivo, mientras celebraron diferentes aspectos de la cultura polinesia, el espíritu olímpico y los valores de París 2024.



Ahora que culminó la competencia, pese a que el espacio de Tehaupo’o continuará albergando el Tour Mundial de Surf, las instalaciones a pequeña escala realizadas para los Juegos serán removidas después. La Villa de los Atletas, establecida con estructuras basadas en los tradicionales hogares polinesios conocidos como “farès”, será reubicada y restablecida como viviendas sociales, beneficiando así a las comunidades locales.



CÓMO SE PUNTÚA EN SURF



Un panel de cinco jueces puntúa las olas sobre 10 puntos y las dos mejores olas de un surfista se combinan para dar un total de 20. Se pueden deducir puntos si sufren una interferencia, como por ejemplo interponerse en el camino de otro surfista que tiene prioridad. No hay puntos particulares para una maniobra determinada, pero enfrentar las olas más grandes e intensas y navegar dentro del tubo (donde rompe la ola) durante más tiempo puntuarán favorablemente.



RESULTADOS



Surf Masculino:



· Oro: Kauli Vaast (Francia)



· Plata: Jack Robinson (Australia)



· Bronce: Gabriel Medina (Brasil)



Surf Femenino:



· Oro: Caroline Marks (Estados Unidos)



· Plata: Tatiana Weston-Webb (Brasil)



· Bronce: Johanne Defay (Francia)