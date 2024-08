Atacaron a palazos a un joven a la salida de un boliche Lunes, 5 de agosto de 2024 Un video muestra a un joven sin remera golpeando con un palo a otro chico que estaba en el suelo. Solo había dos policías presentes, quienes no lograron controlar la situación. En el acceso a un boliche recientemente inaugurado en la esquina de Medrano y Zapiola (Laguna Seca) el domingo a la madrugada hubo una descomunal pelea que terminó con un joven gravemente herido. Los vecinos cuentan que habitualmente se producen riñas, disturbios y suciedad en el lugar. "Esto es algo habitual para los vecinos, no es de ahora, siempre vivimos esto, desde hace años", expresó una señora.



Una descomunal pelea ocurrió en el acceso a un boliche que abría sus puertas éste sábado en la esquina de Medrano y Zapiola, en el barrio Laguna Seca.



Tal como puede observarse en un video filmado por un vecino, la peor parte se la llevó un joven que recibió una paliza impresionante departe de un grupo descontrolado de muchachos.



Dos policias intentaron en vano interceder para parar la golpiza, pero la cantidad de violentos los superó y fue inevitable el desmedido cruce.



El muchacho, en el suelo, tuvo una seria lesión en una de sus piernas lo que le impidió salir de la zona, por lo que recibió todo tipo de golpes.



Durante varios minutos el caos se apoderó del lugar, y recién volvió el control cuando llegaron móviles policiales de refuerzo.



Testimonio



Una vecina del barrio, contó: "a las 10 de la noche se reúnen y hacen desastres, vienen de todos lados, pero no son vecinos son gente de otro lado"; y mencionó: "dejan todo sucio, botellas, latitas, bolsas, hacen sus necesidades en la calle".



A su vez, la vecina, comentó: "yo me acostumbré aponer ventilador para no escuchar lo de afuera, y no salgo hasta el otro día"; y señaló: "la policía viene, pero no hace nada".



Asimismo, la vecina, afirmó: "esto es algo habitual para los vecinos, no es de ahora, siempre vivimos esto, desde hace años".