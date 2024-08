Realizan Cámara Gesell a los niños e indagan a la familia

Lunes, 5 de agosto de 2024

Serán cuatro de los cinco menores que estuvieron con Loan en el naranjal antes de desaparecer. Se espera que también declaren los papás y los hermanos.

Los niños que estuvieron junto a Loan en el naranjal antes de que desaparezca darán testimonio en una nueva Cámara Gesell con la idea de obtener más información sobre los últimos minutos del pequeño. A su vez, si hay tiempo, se espera que la jueza Cristina Penzo les tome testimonio a los papás y a los hermanos del niño.



Este lunes se trata de una jornada clave en el caso donde se esperan que cuatro de los cinco chicos que estuvieron en el naranjal junto a Loan minutos antes de que desaparezca. En esta oportunidad, uno de los chicos no prestará testimonio ya que no está en la provincia.



Desde hace una semana la jueza tiene en su poder el informe del Programa Nacional de Rescate y acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de personas (PRN) en el que señala que los menores están aptos para realizar la Cámara Gesell sin inconvenientes.



De este modo, y según establece el artículo 250 bis del Código Procesal Penal, los niños solo serán entrevistados por un psicólogo, en un lugar ambientado.



Luego de que esté fin de semana una imagen de un nene similar a Loan en Colombia se haya viralizado y que los propios padres hayan manifestado que se trataba de su hijo, se espera saber si la jueza Penzo llega a tiempo para también tomarles declaración.



En este sentido, se espera la testimonial de María Noguera y José Peña, papás de Loan, así como también cinco hermanos: Mariano (26), José (25), Alfredo (24), Cristian (23) y César (21).



Que pasó con la imagen en Colombia

En las últimas horas se viralizó una foto de un pequeño con rasgos similares a Loan en Barranquilla, Colombia, y según la familia aumenta posibilidad de que el niño esté en otro país: "Es él, tiene la misma cicatriz", dijo su mamá.



Aunque los funcionarios sostienen que no es el pequeño, la Cancillería solicitó que las autoridades colombianos investiguen la imagen.



"Si es necesario vamos a viajar a Colombia para investigar qué pasó", sostuvo Fernando Burlando.