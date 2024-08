CORRIENTES CAPITAL

Dos personas murieron en siniestro vial el fin de semana

Lunes, 5 de agosto de 2024

Uno de los hechos ocurrió en la zona del Perichón, por la colisión de dos motocicletas. El segundo involucró a un auto fuera de control que terminó volcando sobre la Ruta 20 en Itatí. Su conductor perdió la vida. Vecinos ya habían alertado.

Una mujer, de 41 años, que viajaba como acompañante en una motocicleta en la zona norte de la capital provincial y un joven de 20, que conducía un automóvil a las afueras de la localidad de Itatí, perecieron este fin de semana como consecuencia de numerosos siniestros viales.



En tanto, en Pueblo Libertador dos motociclistas resultaron gravemente lesionados tras chocar entre sí con sus vehículos.



El primero de los hechos con consecuencia fatal ocurrió el sábado alrededor de las 19, sobre Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 1037, donde por causas que la Policía trata de establecer chocaron dos motocicletas. Una Motomel Sirus conducida por un hombre de apellido Torrez, de 46 años, y quien traía como acompañante a una mujer de apellido Pérez Suarez, de 49 años; mientras que la otra moto es una Appia Vectra, guiada por un joven de apellido Alegre, de 22 años, que viajaba junto a una mujer de también de apellido Alegre, de 41 años.



Testigos mencionaron que el impacto entre los dos vehículos fue tremendo al punto tal que todos los protagonistas sufrieron lesiones.



La primera pareja sufrió heridas de menor consideración, mientras que el joven y su familiar resultaron gravemente heridos.



Todos fueron trasladados en distintas ambulancias hacia el Hospital Escuela, pero un rato más tarde de su ingreso, la mujer de apellido Alegre falleció como consecuencia de las lesiones que presentaba.



En el lugar del accidente se llevaron a cabo las pericias accidentológicas de rigor y el caso está en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones.





Tragedia evitable



Mientras tanto en la localidad de Itatí, un joven de 20 años perdió la vida luego de que el automóvil en el que circulaba junto a otro chico, de 19 años, sufriera un despiste y posterior vuelco. Si bien, la investigación aún está en curso, fuentes oficiales indicaron que dentro del vehículo, la Policía halló suficiente evidencia del consumo excesivo de alcohol.



El siniestro se produjo alrededor de las 5:20, a la altura del kilómetro 3,5 de la Ruta Provincial N°20, cerca del ingreso a la localidad. El Volkswagen Gol era conducido por Carlos Nahuel González, de 20 años, y su amigo un joven de apellido Pavón, de 19 años.



Desde temprano, vecinos ya habían alertado que en zona céntrica de Itatí y a las afueras, habían vehículos circulando a alta velocidad y motos corriendo picadas, pero no se vio ningún operativo en consecuencia. Uno de los autos fue el Gol que terminó saliéndose de control y volcando.



En el lugar perdió la vida instantáneamente González; mientras que su compañero sufrió solo lesiones leves y preventivamente fue hospitalizado en el nosocomio local.



En lo que va del año ya son 91 las personas fallecidas en siniestros viales en todo el territorio de la provincia de Corrientes. Esa escalofriante cifra indica además que 15 decesos se produjeron en la ciudad capital; mientras que los restantes 76 fueron en el interior.





Choque de motos



Asimismo en Pueblo Libertador, hacia el sur de la provincia de Corrientes, un segundo choque entre motocicletas dejó a dos jóvenes con lesiones gravísimas. Fue el sábado cerca de las 21 por avenida Mancini y calle Teniente Ibáñez, donde los dos vehículo, ambos de la misma marca y modelo, habrían chocado frontalmente.



El primero de ellos era conducido por un joven de apellido Lenzi, de 21 años, y el otro al mando de otro muchacho, de 19 años, identificado como Cañete.



Los dos fueron derivados inicialmente al nosocomio local y luego derivados hacia la ciudad de San Roque, donde los médicos del hospital determinaron que Lenzi presentaba lesiones de carácter grave; mientras que la segunda víctima, su vida no corría riesgo por las heridas.



Susto en Ruta 14

En tanto ayer por Ruta Nacional N°14, en el ingreso a la localidad de Amado Bompland, se produjo un singular siniestro que involucró a un camión con semirremolque, el que quedó atravesado sobre la calzada; mientras que la cabina del conductor dentro de un zanjón. Si bien no se produjeron víctimas, el siniestro provocó un gran susto teniendo en cuenta el porte del vehículo, perteneciente a una empresa de transporte de cargas, oriunda de la ciudad fronteriza de Paso de los Libres.



Personal de la comisaría local y de Seguridad Vial trabajaron en el lugar del accidente y la ruta estuvo una vez más cortada al tránsito por algunas horas.