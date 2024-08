Una influencer de Estados Unidos produjo su propia yerba mate y fue críticada

Jueves, 1 de agosto de 2024

Samantha Trottier y su pareja, Hernán Regiardo, fueron tendencia en redes sociales a raíz de los duros comentarios que recibieron. La joven se defendió asegurando que la inversión beneficia a la Argentina.



Hace ya tres años que Samantha Trottier y Hernán Regiardo se hicieron famosos en redes sociales. Lo que arrancó como una cuenta de TikTok donde mostraban las costumbres diferentes de la pareja, ya que ella es de Estados Unidos y él es argentino, pronto se convirtió en una gran empresa.



Recientemente, Sam y Hernán lanzaron “Cósmico”, su propia marca de yerba mate que ya está disponible en algunos supermercados del país. Con una fotografía desde el carrito de compras, la influencer anunció con alegría la noticia: “Después de siete meses que empezamos con Cósmico Yerba Mate, ya estamos en varias sucursales”.



Aunque Trottier se definió como una fanática del mate luego de que su pareja le pasara la cultura, los comentarios de hate no tardaron en llegar: “Me corto la mano antes de comprar la yerba mate de una yankee”, “es como que nosotros vayamos a Estados Unidos a vender bacon”, “qué va a saber ella de yerba”, “cada país tiene sus costumbres, jovencita”.





Si bien Sam y Hernán recibieron el apoyo de muchos fans, la joven se vio obligada a hacer un potente descargo: “Ayer posteé un tuit que se hizo viral. Estaba hablando de nuestra marca de yerba mate, que se llama Cósmico, y que esta en varias sucursales”.



El fuerte descargo de la influencer

“Yo soy yankee, mi esposo es de Argentina y hay un montón de hate. Esto es lo que quiero decir a los haters: primero, está 100% hecho todo en Argentina. El paquete, el sticker, la yerba, todo. Todo está hecho por argentinos”, dijo mientras tomaba un mate.



Y siguió: “La yerba la hacemos con una cooperativa, así que toda la plata que estamos invirtiendo va a personas argentinas. Segundo, obvio Cósmico es una empresa registrada entonces pagamos impuestos a Argentina”.



“Si no te gusta mi yerba, o no te gusto yo, ojalá este video te motive a hacer tu propia marca de yerba o de cualquier otra cosa. Para terminar, tengo confianza en Argentina, hay un montón de oportunidad y estoy feliz de estar invirtiendo acá”, cerró.



Sam recibió cientos de comentarios de apoyo: “No puedo creer que no te banquen cuando estás diciendo cosas re lindas del país”, “voy a volver a tomar mate por tu yerba”, “no tenés que aclarar nada, son un emprendimiento que laburó en el país y no tienen que explicar”, “gracias por traer su capacidad de trabajo, inversión y gestión”, “excelente yerba”, “son un fenómeno, flaca”.