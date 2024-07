“Algo tapan” y el protagónico rol de Laudelina en el rapto a Loan

Miércoles, 31 de julio de 2024

Los investigadores están convencidos de que la tía del chico sabe más de lo que dice y que todos los involucrados encubren lo que sucedió ese 13 de junio pasado. ¿Por qué pidieron los GPS de las ambulancias del 9 de Julio?



Laudelina Peña es el nombre que los investigadores remarcan con resaltador por la desaparición de Loan Danilo Peña, su sobrino de 5 años. Están convencidos de que esa mujer tiene un rol protagónico en la sustracción y el ocultamiento del nene que salió a buscar naranjas en el paraje rural Algarrobal y nunca regresó. También de que todos los detenidos “algo tapan” sobre lo que le sucedió al niño ese 13 de junio pasado, según pudo saber Infobae de fuentes del caso.



Laudelina, de 45 años, está en pareja con Antonio Benítez, otro de los detenidos y quien fue con Loan al naranjal. Ama de casa, nació en la localidad de 9 de julio, provincia de Corrientes, el 8 de agosto de 1978. Tiene tres hijos: Macarena y dos menores de 14 y 6 años, una adolescente y un varón. Está detenida en el penal de Ezeiza.



Laudelina fue quien, de madrugada, dio ante un fiscal del fuero provincial la versión de que lo habían atropellado en la que señaló a María Victoria Cailllava, principalmente, y al capitán de navío (RE) Carlos Pérez; y en la que develó que el botín había sido plantado, pero porque la habían amenazado.



Lo mismo repitió la primera vez que fue indagada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Días después, así como dijo que Caillava la coaccionó para plantar el botín, declaró también antes los fiscales federales Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano -los dos últimos de la Protex- que su abogado la obligó a dar la versión del accidente a cambio de un beneficio, y que ella había mentido.



Incluso, ya no les quedan muchas dudas a los investigadores que fue quien plantó el botín en el barro, el mismo que fue pescado con una rama al día siguiente de que se ‘perdiera’ el chico y que desvió el caso e hizo perder un tiempo valioso para busca al nene que, según los perros, nunca salió de la zona cero.



Pero, ¿qué esconde Laudelina? ¿Y el resto? Para responder a esa pregunta hay que ir a las teorías del caso. Deslucida la hipótesis de que fue atropellado, y refutada por la prueba, la línea de máxima que se investiga es la trata. De ahí, para abajo. “Algo tapan, no se sabe qué. Puede haber sido otro tipo de accidente, un abuso o una sustracción”, esbozan quienes están empapados en el caso ante la consulta de este medio.



Por eso, los fiscales y la jueza desmenuzan cada dato sospechoso que está en el expediente que por 11 días instruyó la justicia provincial. Y todavía no han terminado de entender qué pasó esa madrugada del 14 de junio en la comisaría cuando saltó el “apareció Loan”, que después habría sido un error.



“Aún no se sabe si realmente fue una falsa alarma”, detallaron las fuentes consultadas.



Y en este punto ya se ha pedido con celeridad el análisis de los policías que estaban en la Comisaría. Y ahora se solicitó la testimonial de un enfermero del hospital de 9 de Julio y que el Ministerio de Salud de Corrientes informe “los datos de localización y recorrido -con especificación de fechas y horas- que efectuaron las dos ambulancias destinadas al Hospital de 9 de Julio”, según consta en el expediente.



Las ambulancias cuentan con un GPS y se pidieron los informes del 13, 14 y 15 de junio pasado.



“Cuando surge el dato de que había aparecido, (el ex comisario Walter) Maciel repliega su gente a la casa de Catalina y se pide una ambulancia que, cuando llega al lugar, es despachada sin requerir sus servicios por la presunta falsa alarma”, describieron.



La pregunta que se siguen haciendo los investigadores es quién originó ese “apareció Loan” que motivó tanto movimiento y resultó en ¿nada?; y por qué se movilizó tanto hasta que se dio marcha atrás.



“Escuchamos, como a las 3 de la mañana, que el policía nos dijo que apareció Loan. El comisario salió y dijo que apareció, y Laudelina estaba con el teléfono, dijo: ‘No, es mentira’... Que no apareció, que ella estaba hablando con Camila y que le dijo que no”, declaró Mónica Millapi, una de las detenidas sobre este punto. Sí, esa noche en la comisaría también estaba Laudelina.