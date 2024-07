Corrientes tiene 1258 indicios de Explotación Laboral Rural

Miércoles, 31 de julio de 2024

El 30 de Julio se conmemora el Día Mundial Contra la Trata de Personas. La campaña apoya el derecho a la integridad y dignidad de las personas contra la Explotación Sexual y la Explotación Laboral. Desde el RENATRE realizaron denuncias a 242 establecimientos en Corrientes.

La Delegada del RENATRE Corrientes, Mónica Arnaiz, dialogó con Cadena de Radios respecto al trabajo que desarrollan contra la Trata de Personas. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció como día de concientización cada 30 de Julio. En ese contexto, la referente aclaró que esta campaña Contra la Trata de Personas abarca los derechos a la integridad y a la dignidad de cada ser humano tanto a no ser explotados sexualmente ni laboralmente.



Sin embargo, RENATRE en el marco de la Ley 25.191, está enfocado en fiscalizar a que no se desarrolle en Corrientes la Trata Laboral Rural. En ese ámbito, Corrientes registra que hay 1258 personas en situaciones de indicios de explotación laboral dentro de 242 establecimientos. Los mismos fueron fiscalizados por el Inspector de RENATRE que realiza la denuncia y la Justicia Federal determinará su existencia o no, según explicó la Delegada Arnaiz.



Esos indicios son: Si al trabajador le retienen el D.N.I si no le permiten entrar o salir libremente si le prohíben contacto con sus familiares, si no tienen acceso al agua potable, si viven en condiciones extremadamente precarios, si le hacen trabajar más horas de lo que corresponde o si le realizan descuentos que no corresponden.



El Compromiso Social es hacer la denuncia en casa de saber o ver indicios de alguna persona que esté sufriendo explotación laboral, el número de teléfono es: 0800 777 7366 - Opción 3.



