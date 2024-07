"Con los elementos que tenemos es más fácil dictar la prisión preventiva por trata"

Martes, 30 de julio de 2024

Gustavo Briend abogado de la familia de Loan Peña comentó los detalles luego de que se eliminara el secreto de sumario este martes.



"Con los elementos que tenemos es más fácil dictar la prisión preventiva por trata de personas que por sustracción del menor", comentó en Hoja de Ruta, Gustavo Briend abogado de la familia de Loan Peña. Aseguró que la eliminación del secreto de sumario permitirá más actuaciones y adelantó que puede decretarse de nuevo si la jueza Pozzer Penzo ordena otra detención.



"Hoy se levantó el secreto de sumario, es una buena noticia porque a partir de ahí podemos tener acceso a una diligencia que no habíamos tenido conocimiento para peticionar algunas cuestiones en consecuencia", confirmó el abogado.



Para él, las audiencias de esta semana "no han aportado elementos de interés a la causa. Por ahora es más de lo mismo".



"A partir de ahora la jueza tiene que resolver la situación procesal de cada una de estas personas. Ese es el famoso plazo de diez días que tiene la jueza y entiendo que hay elementos suficientes como para mantener el estado de privación de libertad de las personas por la actual situación de la causa", aseguró.



"Nosotros creemos que él fue captado de esa zona y que fue ofrecido a terceras personas con fines de trata. Esa es nuestra teoría principal, por lo tanto a partir de ahora vamos a hacer un ofrecimiento en ese sentido de diligencia procesal", destacó.



Sobre la posibilidad de que permanezca con vida, resaltó que es "una idea que cada día parece disiparse por el paso del tiempo, pero creemos en que puede estar con vida". "Creemos que sí o sí fue objeto de una red de trata, no tenemos duda de eso. Con los elementos que tenemos actualmente, es más fácil dictarle la preventiva a estas personas por la figura de trata que por el ocultamiento o sustracción del menor", resaltó.