Moyano entre depresión y trastorno de estrés post traumático

Lunes, 29 de julio de 2024

La segunda edición de El Hotel de los Famosos (El Trece) marcó un antes y un después en la televisión luego de que Flor Moyano, una de sus participantes, denunciara a Juan Martino, uno de sus compañeros, por abuso sexual con acceso carnal.

En medio de su lucha a un año y medio de hacer pública su demanda, la actriz se abrió desde sus redes, reflexionó sobre el mal momento que atraviesa y terminó contando que fue diagnosticada con depresión mayor y trastorno de estrés post traumático.



“Es algo que lo venía procesando hace un montón y que venía con ganas de poder comunicar lo mismo. Lo trabajé mucho con la psicóloga y esperaba poder hacerlo antes”, se sinceró. “Es poder ponerle un poco de luz y de verdad a la Flor que se muestra en las redes, ¿no? ¿Qué es esa Flor? Tal vez tan superficial, tan fuerte, tan de llevarse el mundo puesto de que todo lo puede. Hoy en día es un papel tan contrario a como estoy. A mí me pesa muchísimo el tener que vivir de mi imagen y que esa imagen nadie la tenga que mantener. Esté o no esté bien, yo ya me cansé”, indicó la modelo.



Sosteniendo esa misma línea, la joven sostuvo que quiere “ser más real y mostrarme como realmente soy”. También hizo alusión a la renuncia de Roberto Castillo, quien supo defenderla en gran parte del proceso legal contra su excompañero del certamen, a lo cual explicó que la sumió en un “pozo muy fuerte y muy grande”. “Cuando arranqué con la psiquiatra y me dio el análisis me hizo sentir de la misma manera que cuando me dijeron... Cuando caí en la realidad de que lo que me había pasado era una violación. Es tan duro de afrontar y tan difícil”, confesó.



“Yo hace ya un tiempo que estoy medicada. Es buena esa medicación, pero me deja cansada y no me da energías. Yo me pongo tantas cosas para seguir adelante y para mantenerme fuerte que es como una lucha constante conmigo misma. Cada vez me cuesta más poder enfrentarme a lo que hoy me está pasando”, se sinceró. “Me cuesta mucho. Me cuesta mucho reponer fuerzas y y encontrarle sentido a todo lo que hago y a todo lo que me pasa. Pero bueno, estoy en ese camino”, expresó.



Hace unos días Flor Moyano compartió un posteo al que tituló “Una carta a corazón abierto” en donde se abrió su salud mental. “Son las 4 de la mañana, tengo insomnio, con una mezcla de tristeza y lágrimas en los ojos. Mi cabeza una vez más no para de pensar una y otra vez. La angustia me aborda nuevamente y siento una necesidad grande de desahogarme y escribir lo que siento”, empezó el escrito la influencer. “Tal vez sea de esas cosas que escribo que jamás me animo a publicar. En donde soy yo hablando con el corazón mano. O tal vez sea la vez en la que tome la valentía de enfrentarme a mí misma, mostrarme vulnerable y real sobre cómo estoy en este momento…”, continuó.



“Hace ya unos 4 meses me diagnosticaron depresión. Para ser exactos el diagnóstico es depresión mayor y trastorno de estrés post traumático. Poder ponerlo en palabras es algo que aún me cuesta mucho, que me hace sentir muy vulnerable otra vez, pero al mismo tiempo siento que hablar de esto de alguna manera me fortalece y me enfrenta a mi realidad”, explicó Flor.



Además, indicó que hace más de un año se encuentra luchando con ella misma y que enfrenta ataques de pánico, ansiedad, problemas alimenticios, entre otros. “Tuve muchos altibajos en todo este tiempo, pero que nunca se ven a través de la pantalla porque nunca quise mostrarlo. Siempre me mantuve en ese papel de la chica que puede con todo, la que da pelea, la que no baja los brazos, la que hace mil cosas por día para no tener un minuto para frenar, porque eso es lo que mantiene ‘fuerte’, lo que me hace ser un ‘ejemplo’ como lo fui toda mi vida. Hasta yo me aferro a ese papel de que, a pesar todo lo malo siempre me vuelvo a levantar y a recobrar fuerzas”, explayó.



En esa misma línea, la exparticipante indicó que “ese papel de fortaleza cada vez me pesa más, cada vez me pesa más mostrarme bien cuando no lo estoy y seguir adelante cuando tal vez no tengo ganas, cumplir las mil tareas y objetivos que me pongo por el simple hecho de mantener mi cabeza ocupada haciendo y haciendo, cuando en realidad estoy completamente perdida buscando mi rumbo. ‘¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿Quién quiero ser?’ Son preguntas que todavía no les encontré respuesta. Sigo trabajando para encontrarle sentido a mi vida, el por qué y el para qué de las cosas”.



“Después de leer mucho entendí que el dolor emocional pasa al cuerpo físico, eso me hace entender el porqué de tantas cosas con las que hoy lidio”, explicó la influencer respecto a su estado físico y emocional, el cual acarreó otros problemas tales como SIBO, colón irritable, insomnio y la abrupta caída del pelo. “Sé que ya no puedo ser la misma Flor feliz e inocente que yo era. Solo espero poder volver a juntar todos mis pedacitos y ser feliz con todo lo que soy hoy”, sostuvo.



Además, les expresó su agradecimiento a todos los que la ayudan en “cada derrumbe emocional”, como también a levantar y “a todos los que ven una sonrisa en mi cara o compartimos momentos en donde se refleja esa Flor alegre y genuina quiero decirles que conocen el lado más lindo y puro que tengo. A veces aparece esa Flor, de vez en cuando”. “No soy esa chica fuerte que todo lo puede, esa chica que pase lo que pase sigue adelante”, reconoció.



“En realidad, soy una simple chica luchando consigo misma para ser feliz, tratando de salir adelante. Una simple chica luchando consigo misma para ser feliz, tratando de sacarse esa mochila de perfección y estructuras con la que nació y creció para poder encontrarse realmente en este camino de aprendizaje de la vida”, concluyó.