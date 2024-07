Citaron al chofer que llevó a Laudelina a denunciar el accidente

Lunes, 29 de julio de 2024

El nuevo testigo fue convocado por la jueza Cristina Pozzer Penzo y se espera que se presente hoy lunes en los tribunales federales de Goya.

La declaración de Laudelina Peña ocurrida en la Justicia provincial de Corrientes, el 27 de junio, en donde instaló la teoría de que su sobrino Loan había muerto en un supuesto accidente, atropellado por la Ford Ranger del marino retirado Carlos Pérez, generó una gran cantidad de sospechas. Hoy, esa declaración está prácticamente desacreditada: el cotejo de ADN con el material genético hallado en la camioneta no encontró ningún rastro del chico. Días después de esa presentación, Laudelina era detenida como cómplice en la posible sustracción del menor y continúa presa en la cárcel de mujeres de Ezeiza hasta hoy.



Un mes y dos días después, el chofer del vehículo en el que fue trasladada la tía de Loan, Agustín Ibarra, dará su testimonio ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. No será el único que se siente ante la magistrada este lunes. También el lo hará viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio, Luis Alberto González, fue citado para comparecer en el Juzgado.



Ibarra condujo el auto que sería propiedad del senador provincial Diego Pellegrini, en el que viajaron la tía de Loan y el abogado José Fernández Codazzi, según dijo Laudelina Peña en la última indagatoria, en el marco de la causa por la desaparición del menor de 5 años y cuya búsqueda ya lleva 45 días. Ese día, Laudelina también aseguró que había mentido la primera vez que estuvo ante la jueza.



Dentro de ese auto que manejaba Ibarra se habría producido la amenaza contra Laudelina para que declare sobre un presunto homicidio accidental del menor, tras ser arrollado por el ex capitán de navío Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.



En su segunda indagatoria, Peña dijo por Zoom desde el penal de Ezeiza ante la jueza Pozzer Penzo que cobró 50 mil pesos por plantar la versión del accidente. En el medio, involucró a su ex abogado Codazzi y al senador provincial Pellegrini.



En ese punto y luego de que le secuestraran el celular, el Juzgado rechazó el pedido de detención, indagatoria y allanamiento de la casa del abogado José Fernández Codazzi, quien fue denunciado por Laudelina.



La solicitud fue presentada por el abogado Fernando Burlando, representante de la mamá y los hermanos de Loan. Sin embargo, fue rechazada por Pozzer Penzo, quien adujo: “Toda vez que a mi criterio en autos no existen el grado de sospecha requerido para citarlo a indagatoria y, en consecuencia, tampoco para detenerlo”.



Este domingo, el gobierno de Corrientes pidió intervenir como querellante en la causa por la desaparición de Loan. Lo hizo a través del fiscal de Estado, Horacio David Ortega, e incluyó una solicitud de procesamiento con prisión preventiva para los imputados. En este sentido, pidió “participar de cada una de las audiencias de declaración de los imputados y en todo acto pertinente y relativo a este proceso”.



Más testigos

Este lunes, también deberá dar su testimonio el vice intendente de 9 de Julio, según la agencia de noticias NA. Alberto González hablará, más que nada, sobre el hallazgo de huellas del pequeño desaparecido en el campo, donde después se encontró el botín.



Justamente, González fue a quien Luis Alberto “Pachucho” Moreina le avisó que había visto las huellas el 14 de junio por la mañana.



El nombre de “Pachucho” Moreira entró en la causa luego de que en una entrevista televisiva contara y mostrara un video del controversial hallazgo de las huellas que culminaron con la aparición del botín del niño en el barro muy lejos de lo que se considera la zona cero, una prueba que para los investigadores fue plantada.



En ese contexto, también estaba el policía retirado Francisco Amado Méndez, quien fue liberado en las últimas horas y al que habían detenido el miércoles 17 de julio pasado, tras la indagatoria a Laudelina.



El Juzgado Federal de Goya informó no tener pruebas para sospechar o presumir alguna participación de Méndez en el presunto delito de “sustracción y ocultamiento” del menor de edad y se le dictó la falta de mérito. De todas maneras, seguirá vinculado a la causa y quedará a disposición de cualquier requerimiento posterior.



Por lo tanto, ahora son siete los detenidos con prisión preventiva por la sustracción y el ocultamiento del menor: la tía de Loan; el ex comisario Walter Maciel; el capitán de navío (RE) Pérez y Caillava; Antonio Benítez; Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.



Prohíben exponer a los menores

Otra medida dispuesta por la Justicia en torno al caso es la prohibición de exponer a cualquiera de los cinco menores que figuran nombrados en la investigación. Se trata de los chicos que estuvieron junto a Loan en la zona del monte adonde supuestamente fueron a buscar naranjas.



De esta forma se ordenó “a las partes intervinientes en el proceso y a toda persona que por su función o participación tuviera acceso a las actuaciones, se abstengan de revelar a terceros y especialmente a los medios masivos de comunicación, acerca de los actos procesales, datos y/o pruebas colectadas en el marco de esta investigación relacionada con los menores de edad”.



Así, se requirió a los medios que “se abstengan de publicar y/o difundir la imagen y/o el nombre de los menores de edad, con excepción de la víctima”.



El pedido de esta medida fue realizado por la asesora de Menores, Rosana Marini, a partir de la difusión de imágenes en medios televisivos de uno de los menores en ocasión de hablar en Cámara Gesell.