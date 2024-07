España pidió "transparencia y publicación de las actas mesa por mesa

Lunes, 29 de julio de 2024



El ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares, ha sido el primer miembro del Ejecutivo en pronunciarse sobre el escándalo de las elecciones venezolanas



El escándalo de las elecciones en Venezuela ha provocado estupor a nivel internacional. El Consejo Electoral de Venezuela (CNE), que responde a régimen chavista, ha anunciado como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro con el 51,2% y ha atribuido al candidato Edmundo González Urrutia el 44,2% de los votos.



Este anunció ha hecho saltar las alertas sobre el posible fraude electoral, y es que se preveía una cómoda victoria para la coalición opositora, con al menos 30 puntos porcentuales de diferencia. Desde España, el ministro de Exteriores, Jose Manuel Albares, ha sido el primer miembro del Gobierno en pronunciarse: ha pedido “calma” y ha cuestionado la victoria de Maduro.



“La voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificable”, ha sentenciado a través de un mensaje en la red social X. Y al ser preguntado en una entrevista en Cadena Ser ha sentenciado que “hay que esperar a que todo el mundo tenga acceso a los resultados”. “Queremos una total transparencia y por eso pedimos una publicación de las actas mesa por mesa”, ha apuntado. De esta forma, según el titular de Exteriores, organismos como Naciones Unidas o el Centro Carter podrán certificar y verificar los datos, ya que han estado llevando a cabo labores de observación durante la jornada electoral.



“Estamos en unos momentos muy incipientes del conteo electoral. Es especialmente importante que se cuente cada voto, mesa por mesa. A lo largo del día esperamos que tengamos una información más clara y democrática”, ha apuntado. El ministro ha asegurado que está en contacto con los países “hermanos” de la zona y que espera que a lo largo del día se puedan conocer los datos verificados. “Queremos el mismo sentido democrático con que la gente ha ido a votar”, ha señalado.



“Una mentira más del PP”

Preguntado por el viaje que realizó una delegación del PP a Venezuela para llevar a cabo labores de observación, tras haber sido invitados por la oposición venezolana, Albares ha asegurado que “es una mentira más del Partido Popular” que el Ejecutivo esté del lado de Nicolás Maduro. “Nosotros tramitamos la solicitud que recibimos por parte del senado, desde Venezuela nos la denegaron”, ha explicado.



“Ellos sabían perfectamente que iban a ser devueltos, y desde luego a nosotros nos hubiera gustado que esa misión hubiera podido haber tenido su acreditación, igual que la del Senado. De hecho, por eso lo tramitamos, no se veía ningún obstáculo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores”, ha aclarado el jefe de la diplomacia española.



Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, viajó este fin de semana junto a una delegación formada por diputados, senadores y eurodiputados del partido a Venezuela, invitados por la líder opositora María Corina Collado, en calidad de observadores de las elecciones celebradas en Venezuela. Las autoridades venezolanas le impidieron la entrada en el país alegando que no tenían el permiso para acceder al país. Los miembros del PP fueron interrogados a su llegada y les comunicaron que serían deportados. “El régimen dictatorial e infame de Nicolás Maduro ha decidido expulsarnos del país y no permitirnos la entrada con argumentos absurdos y espúreos”, afirmaba Álvarez de Toledo, que confirmaba la deportación a través de un video.



Tras conocer los resultados, Álvarez de Toledo ha preguntado al Gobierno si va a denunciar “el fraude” en las elecciones de Venezuela. ¿Y el Gobierno de España? ¿No tiene nada que decir? ¿No va a denunciar el fraude? ¿No va a defender la voluntad democrática del pueblo venezolano?”, ha expresado la popular en un mensaje a través de X (antes Twitter), citando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al propio Albares, quien se ha pronunciado poco después.