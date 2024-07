"El caso está encerrado en un pacto de silencio"

Viernes, 26 de julio de 2024

Así aseguró la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y dijo: “Maciel, Méndez y todos Los Policías pueden haber sido parte de un encubrimiento posterior, pero necesitamos que una de esas 7 personas se arrepiente, se quiebre, diga algo, porque uno de esos sabe”.



Así lo aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, entrevistada por los medios nacionales. En la entrevista también respaldó a Valdés y dijo "meter al gobernador es fuera de lugar".



La ministra de Seguridad de la Nación fue entrevistada y habló sobre el caso Loan Peña, a más de 40 días de la desaparición del pequeño en Corrientes.



Sostuvo que se trata de un caso “muy encerrado en un círculo de gente que ha decidido un pacto de silencio” y agregó “decidieron no hablar, no decir nada, no contar”.



“Estamos hablando de cinco personas que estaban en el momento en el que se lo ve por última vez a Loan y una camioneta con dos personas más, que de acuerdo a todos los cálculos que hicimos, pudo haberse cruzado. Serían 7 personas alrededor de un caso en el que todos han decidido no hablar”.



