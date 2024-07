Un empresario avisó que sería asesinado por Red de Trata Viernes, 26 de julio de 2024 El mensaje revelador fue en Twitter es de principios de esta semana, el 22 de junio, advertía Osvaldo Daniel Rofrano: “Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: NO ME VOY A SUICIDAR...responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata". Este jueves, el empresario mendocino fue encontrado muerto en la pileta de su casa de un barrio privado de Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Tenía 63 años y era presidente de Gases Aconcagua S.A.



“Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: NO ME VOY A SUICIDAR. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad", había escrito el domingo pasado Twitter (ahora X), una red social en la que se mostraba bastante activo.



Este jueves, su esposa llegó a la casa de Chacras de Coria y se encontró con el cadáver flotando en la pileta. Cerca del cuerpo se hallaron precintos, por lo que se investiga si pudieron haberse usado para atarle los pies y las manos. Primer, la mujer avisó a los guardias de seguridad del barrio privado Las Candelas II, que llamaron al 911.



La fiscal de Homicidios Andrea Lazo fue la primera en llegar al lugar. Y ahora se esperan los resultados de las primeras pericias, que buscarán determinar las causas de la muerte. No se descarta que haya sido un homicidio.



Fanático del andinismo, Rofrano era licenciado en Administración de Empresas y ejecutivo de la compañía GASA Gases Aconcagua S.A., dedicada a la producción y distribución de gases medicinales, industriales y especiales. En sus redes sociales, se definía como “comprometido con la Patria”.





Se investiga si Rofrano, además de las denuncias que hizo en las redes, le había comunicado su situación al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Alasino. La causa quedó caratulada como “averiguación muerte”, mientras se espera el resultado de la autopsia y otras pericias.



"Con profundo pesar, la empresa Gases Aconcagua SA comunica el fallecimiento de su fundador y presidente, el Lic Osvaldo Rofrano. Osvaldo fue un emprendedor nato y un científico de primera línea. Era un apasionado por su labor, dedicando largas horas a la investigación y desarrollo de los productos que fabricaba", publicó su empresa en un comunicado.



Y agregó: "Su liderazgo y compromiso lo llevaron también a ser elegido presidente de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial de Luján de Cuyo, donde trabajó incansablemente para mejorar el parque y atraer nuevas empresas. A pesar de su dedicación al trabajo, fue un esposo cariñoso y un padre ejemplar, que deja a su familia y a la sociedad un legado y un ejemplo que perdurará para siempre".



"Su esposa Claudia, sus hijos Julian y Aldana, el personal de la empresa y sus amigos agradecen una oración por su alma en este momento de dolor y reflexión", finaliza el escrito.