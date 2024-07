Valdés aumentó un 15% promedio el sueldo estatal Viernes, 26 de julio de 2024 El Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) se eleva de $47 mil por agente a $55 mil, y el Plus de Refuerzo, que actualmente es de $42 mil, sube a $50 mil. El gobernador Gustavo Valdés resolvió incrementar, nuevamente en lo que va del año, el ingreso mensual salarial desde agosto próximo. Habrá mejora del haber y de los adicionales remunerativos. Esta decisión del mandatario alcanza a todos los sectores de la administración pública provincial (activos, jubilados y pensionados). Durante el primer semestre de 2024, el Gobierno de Corrientes otorgó aumentos en febrero, marzo, abril y junio.



Las medidas fueron comunicadas en la mañana de este jueves en conferencia de prensa a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, acompañado por el subsecretario de Finanzas, Héctor Grachot.



El jefe de la cartera económica correntina dio a conocer que desde agosto los agentes de todos los sectores tendrán en sus ingresos salariales una mejora del 15% de bolsillo; en general, el aumento en los haberes es del 10% y suben los adicionales: el Plus Unificado (Adicional Remunerativo Mensual) se eleva de $47 mil por agente a $55 mil, y el Plus de Refuerzo, que actualmente es de $42 mil, sube a $50 mil.

“Como dice el gobernador Valdés, la política salarial sigue siendo prioridad recuperando el salario real de los trabajadores”, afirmó Rivas Piasentini. “Estas medidas implican $9.000 millones más por mes, y si anualizamos la inversión es de $51.000 millones. Recursos que se inyectan en la provincia”, señaló.



Por encima de la inflación



“Con esta decisión estamos acompañando a los empleados públicos y a nuestros jubilados por encima de los niveles inflacionarios, más de 90% en básico y por encima de 135% los ingresos de bolsillo en estos 8 meses, siendo que la inflación acumulada desde enero a junio fue del 80%, según INDEC”, reveló el ministro.





Detalles de las medidas:



PLUS UNIFICADO (Adicional Remunerativo Mensual)

Se eleva el monto del plus unificado, actualmente de $47.000. A partir de AGOSTO, alcanza a $55.000 netos de bolsillo. Esto representa un incremento del 17%.



PLUS DE REFUERZO

Se eleva el monto del plus de refuerzo, actualmente de $42.000. A partir de AGOSTO, alcanza a $50.000 netos de bolsillo. Porcentualmente 19% de aumento.



ADMINISTRACIÓN GENERAL (NO INLUYE DOCENTES, NI SEGURIDAD)



Estos incrementos son de carácter remunerativos: Incremento de 10% de la asignación de clase de todas las categorías. Se incorporan $20.000 netos de bolsillo al concepto 134 (este concepto es remunerativo), para las distintas Categorías Laborales que posean dicho concepto en su liquidación mensual, exceptuándose al Personal Policial (Categoría 060) y Servicio Penitenciario (Categoría 170). – 14% PROMEDIO.



Se incrementa el Cod. 627 $20.000. (25% PROMEDIO). Recordemos que este aumento incluye a los Excombatientes de Malvinas.



VIALIDAD PROVINCIAL

10% al valor del Básico. Se incrementa el Código 627 $20.000. (20% DE INCREMENTO).



SEGURIDAD

Aumento de 10% del Valor Punto. Y se eleva el mínimo garantizado en 10% (El mínimo garantizado toma como referencia el grado de cabo de policía). Se actualizan los Códigos 179, 180 y 601 teniendo en cuenta la antigüedad en el cargo.



SALUD PÚBLICA

Para las Guardias Médicas 10% de incremento, mismo incremento para los Residentes (Provinciales y Nacionales), Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. Esta mejora alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo. Se actualiza el Cod. 182. (en un monto que supera el 20%). Se adiciona al Cod. 627 un monto de $20.000.



SECTOR DOCENTE

Aumento al básico de un 10%. El Fondo compensador provincial docente se incrementa en $35.000 pasa a la suma de $251.500 hoy está en $216.500. (17%). Se adiciona $10.000 netos al código 632 COMPLEMENTO DOCENTE PROVINCIA. Concepto remunerativo que llega hasta dos cargos. (MAS DE UN 30%).



De bolsillo, el aumento salarial equivale a un 15% promedio.