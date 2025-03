En la Tv. Nacional afirman que la Funcionaria Pública Lourdes Sánchez habría estado peleando

Jueves, 6 de marzo de 2025

Según, indicaron los panelistas de programas de chismentos que son de la televisión Nacional, la Directora de Teatro y Funcionaria Pública de Corriente Lourdes Sánchez habría tenido una pelea en el Carnaval de Corrientes, que incluyó gritos y arañazo



Lourdes Sánchez actual funcionaria pública, sigue participando de los carnavales de Corrientes y en ese contexto "habría protagonizado un escandaloso momento en el Carnaval de Corrientes", así relató Fernanda Iglesias, que dio detalles de la pelea que inició la bailarina en medio de la comparsa.



En primer lugar, la panelista de Puro Show aclaró que en los desfiles no existen protagonismos: "Hay quienes destacan más, pero son todos iguales. Es muy importante que entiendan esto porque parece que Lourdes no lo comprendió".



"El desfile dura una hora y cada comparsa está dividida en bloques. Sánchez estaba en el bloque número tres. La temática era ‘Grito Sagrado’ y ella interpretaba a Gilda. Tenía un lugar destacado, cantaba, pero como no hay protagonistas ella quería más", contextualizó Iglesias.



Y contó cuál fue el modus operandi de la bailarina en el show: "Ella de vez en cuando se quedaba quieta y dejaba de avanzar para tomar distancia de sus compañeros y ser protagonista. Tampoco dejaba avanzar a los que estaban atrás, entonces estaba sola".



"Los de la comparsa se enojaron muchísimo y Eugenia Gallardo, la hermana de Virginia y jefa de su bloque, dio la orden de que la pasaran por arriba si volvía a hacer lo mismo", explicó.



"Gritaba ‘yo soy la estrella, déjenme sola’", sumó la panelista. Y blanqueó: "En Corrientes nadie la quiere. No les importa verla a ella. Corrientes no es Buenos Aires. La gente quiere ver la comparsa, ahí son todos iguales".



El enfrentamiento que protagonizó Lourdes Sánchez





"En medio del desfile Lourdes salió diciéndole de todo a Eugenia y volvió rápido a la pista cuando estaba más cerca del jurado. Ahí volvió a su postura de diosa y dejó pasar a los demás. Pero después de todo esto hubo gritos y arañazos. Fue fuerte", comunicó Fernanda.



"Se puso a llorar y arruinó el momento lindo de la comparsa. Algunos nenes que estaban ahí también lloraron porque Lourdes estaba a los gritos y se pusieron nerviosos", concluyó.



Por otro lado, Eugenia Gallardo negó el enfrentamiento y se hizo la desentendida cuando le preguntaron por el tema: "No tengo problema con nadie. Yo estoy acá tranquila viendo a mi hija en la comparsa. No tuve problema. No sé qué pasó con ella. No sé qué es, siempre me va a nombrar". Según Iglesias, esto es porque Sánchez es amiga de las autoridades correntinas y no quiere generar conflicto con ellos.



Fuente: El trece